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Más de 700 personas afectadas al operativo de seguridad de Instituto - Talleres

Las puertas del Monumental de Alta Córdoba se abrirán a las 19:15 para los socios de la Gloria. Los detalles.

16/09/2026 | 19:05Redacción Cadena 3

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Se viene InstitutoTalleres y los organismos de seguridad dieron a conocer los detalles del operativo que tendrá poco más de 700 personas afectadas a uno de los clásicos de la ciudad entre policías, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Defensa Civil, Bomberos, inspectores de Tránsito y organismos de seguridad.

El partido comenzará a las 21.15 y las puertas del Monumental de Alta Córdoba se abrirán a las 19:15 para los socios de Instituto.

La Gloria concentrará en el Hotel Quórum; mientras que Talleres lo hará en el Orfeo Suites de Rodríguez del Busto.

Los planteles tienen previsto arribar al estadio entre las 19:30 y 19:45 del sábado.

Lectura rápida

¿Qué evento se está preparando? Se está preparando el clásico entre Instituto y Talleres.

¿Quiénes están a cargo del operativo de seguridad? El operativo cuenta con policías, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Defensa Civil, Bomberos e inspectores de Tránsito.

¿Cuándo comenzará el partido? El partido comenzará a las 21.15.

¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Monumental de Alta Córdoba.

¿Cómo se organizarán los equipos? La Gloria concentrará en el Hotel Quórum y Talleres en el Orfeo Suites.

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