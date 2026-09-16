Más de 700 personas afectadas al operativo de seguridad de Instituto - Talleres
Las puertas del Monumental de Alta Córdoba se abrirán a las 19:15 para los socios de la Gloria. Los detalles.
16/09/2026 | 19:05Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas de Instituto en su cancha
Se viene Instituto – Talleres y los organismos de seguridad dieron a conocer los detalles del operativo que tendrá poco más de 700 personas afectadas a uno de los clásicos de la ciudad entre policías, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Defensa Civil, Bomberos, inspectores de Tránsito y organismos de seguridad.
El partido comenzará a las 21.15 y las puertas del Monumental de Alta Córdoba se abrirán a las 19:15 para los socios de Instituto.
La Gloria concentrará en el Hotel Quórum; mientras que Talleres lo hará en el Orfeo Suites de Rodríguez del Busto.
Los planteles tienen previsto arribar al estadio entre las 19:30 y 19:45 del sábado.
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando? Se está preparando el clásico entre Instituto y Talleres.
¿Quiénes están a cargo del operativo de seguridad? El operativo cuenta con policías, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Defensa Civil, Bomberos e inspectores de Tránsito.
¿Cuándo comenzará el partido? El partido comenzará a las 21.15.
¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Monumental de Alta Córdoba.
¿Cómo se organizarán los equipos? La Gloria concentrará en el Hotel Quórum y Talleres en el Orfeo Suites.