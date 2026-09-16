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Gendarme asesinada en San Juan: el imputado declaró y autopsia confirmó embarazo

La joven rosarina aspirante a gendarme fue atacada en su casa de Barreal, Calingasta. La autopsia reveló al menos nueve heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro, y signos de resistencia.

16/09/2026 | 19:49Redacción Cadena 3

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Asesinan a una joven aspirante a gendarme en San Juan: su pareja es el principal sospechoso

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La Fiscalía de San Juan confirmó que Camila Vecchiarello, la joven rosarina aspirante a gendarme de 26 años, estaba embarazada cuando fue atacada el domingo en la casa que compartía con Carlos Rivero en Barreal, departamento de Calingasta, en el extremo suroeste de San Juan.

Mientras los investigadores intentan determinar el avance del embarazo, la fiscalía llevó a audiencia imputativa a Rivero, de 25 años, por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esa calificación prevé como única sanción la prisión perpetua, con un mínimo de 35 años de cárcel efectiva en caso de ser hallado culpable.

En su declaración ante el juez, Rivero sostuvo que la joven se autolesionó hasta provocarse la muerte. "Ella sola se agarró y se metió el cuchillo", afirmó el hombre. Sin embargo, la fiscalía expuso pruebas que echaron por tierra esa versión: un mensaje enviado por el propio imputado fue la clave para contradecir su relato. El juez dispuso un año de prisión preventiva.

Los detalles reconstruidos por los peritos de Criminalística y los investigadores fueron puestos a consideración del juez. El informe preliminar de la autopsia señaló que Vecchiarello murió a causa de una grave hemorragia provocada por al menos nueve heridas cortopunzantes, concentradas en ambos lados del cuello y el rostro. También se detallaron signos de resistencia al ataque, evidenciados por marcas en sus manos.

En el lugar del crimen se encontraron dos cuchillos con restos de sangre y una carta de puño y letra de Rivero en la que pedía disculpas tanto a su familia como a la de Camila, y en la que anunciaba que iba a suicidarse.

Por otro lado, los peritos cibernéticos estudian los celulares encontrados en la casa, un punto clave para la investigación, ya que la familia Vecchiarello apunta directamente contra la manipulación por parte del hombre sobre el móvil de la joven rosarina.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima del ataque?
La víctima fue Camila Vecchiarello, una joven rosarina aspirante a gendarme de 26 años.

¿Qué sucedió el domingo?
Camila fue atacada en la casa que compartía con Carlos Rivero.

¿Qué cargo enfrenta el imputado?
Carlos Rivero enfrenta un cargo de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

¿Qué determinó la autopsia?
La autopsia indicó que Vecchiarello murió a causa de una grave hemorragia por al menos nueve heridas cortopunzantes.

¿Qué están investigando los peritos cibernéticos?
Están estudiando los celulares encontrados en la casa, clave para la investigación sobre la manipulación del móvil de Camila.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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