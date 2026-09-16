Investigan hallazgo de cuerpo en Misiones, podría ser Axel González desaparecido hace meses

Resistencia, 16 septiembre (NA) -- Un informe de la Prefectura Naval (PNA), sobre el hallazgo de un cadáver en aguas del río Paraná, a la altura de la ciudad misionera de Eldorado, fue incorporado a la causa de Axel González ante la sospecha de que podría ser el joven desaparecido en Chaco hace cuatro meses.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado por personal de la fuerza y el informe remitido al Equipo Fiscal Número 14, a la espera de los estudios correspondientes para establecer su identidad, mientras que la familia del joven ya solicitó acceder a los resultados.

De acuerdo con la nota oficial enviada por la Jefatura de la Prefectura Eldorado, el procedimiento tuvo lugar el pasado 3 de julio durante un patrullaje fluvial a la altura del kilómetro 1818, en cercanías de Puerto Tuyá, en jurisdicción de la localidad misionera de Colonia Victoria.

Personal del Nivel V de esa dependencia divisó en el canal un cuerpo, dando intervención inmediata al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado, a cargo de María Laura Rodríguez. Tras el rescate en la zona ribereña, la magistrada dispuso la entrega del óbito al personal de Criminalística de la Policía de Misiones, que procedió a su traslado a la morgue judicial para los estudios forenses correspondientes.

El cruce de datos entre las autoridades navales de las distintas dependencias provinciales se dio a partir de un requerimiento emitido desde la Prefectura Barranqueras, en el Chaco.

Axel, de 21 años, desapareció en la madrugada del 17 de mayo, cuando iba a encontrarse con su ex novia, Lorena Gómez, en la zona de Puerto Tirol, pero al no retornar a su hogar su madre (María Inés Gómez) presentó la denuncia que dio origen a la investigación, que por ahora derivó en la detención de Ramón "Cuno" Gómez, ex suegro del joven.

En aquella oportunidad, Axel iba caminando junto a Ariel Lázaro, quien luego declaró que su amigo se inquietó por la presencia de un móvil policial, salió corriendo y a partir de allí se inició una persecución por parte de los agentes, tras la cual se perdió su paradero.

Tras esta secuencia fueron demorados los efectivos, como así también Antonio Iñíguez y Leonardo Silva - dos allegados de Axel -, y Sergio Gómez, su ex cuñado, pero finalmente fueron liberados, por lo que "Cuno" Gómez es el único sospechoso que permanece detenido como presunto responsable.