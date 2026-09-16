"El diagnóstico no es impedimento": Soler contó cómo se adaptó a la diabetes en el alto rendimiento

El exjugador de rugby de Los Pumas y del Tala Rugby Club, el cordobés Facundo Soler, repasó este miércoles en Cadena 3 su historia de superación personal tras ser diagnosticado con diabetes tipo 1, a los 22 años.

El ex deportista relató que la noticia llegó de manera imprevista, poco después de su primera convocatoria al seleccionado nacional y a tres meses de emprender una gira por Canadá.

La sospecha sobre su cuadro de salud surgió durante los entrenamientos al experimentar un cansancio extremo, necesidad constante de orinar e insomnio, síntomas que un compañero estudiante de medicina identificó para aconsejarle una consulta médica urgente.

El impacto físico inicial fue acelerado e intenso, sufriendo una pérdida de ocho kilos en tan sólo un par de semanas debido a la incapacidad de sus células para absorber nutrientes por el exceso de azúcar en sangre.

Soler explicó que no contaba con antecedentes familiares directos de la enfermedad ni conocimientos previos sobre la afección, aunque sospecha que una hepatitis severa padecida a los siete años pudo haber actuado como desencadenante.

Pese a la repentina pérdida de peso y los calambres en los gemelos, descubrió que la práctica deportiva resultaría un pilar fundamental e indispensable para su salud.

Junto a un médico especialista del Hospital Privado, emprendieron un proceso de aprendizaje conjunto para adaptar las dosis de insulina y la alimentación a las exigencias de la alta competencia.

La preparación incluyó el desarrollo de una tesis por parte de su preparador físico, quien diseñó esquemas de entrenamiento diferenciados inspirándose en atletas olímpicos con diabetes.

Asimismo, la contención del entorno familiar y del plantel resultó clave, al punto de que el cuerpo técnico y sus compañeros disponían de alfajores e insulina al costado de la cancha para reaccionar de inmediato ante cualquier episodio de hipo o hiperglucemia durante los partidos.

Al abordar las particularidades del deporte profesional, el ex Puma señaló que debió tramitar autorizaciones médicas especiales para los controles antidoping internacionales, dado que la insulina puede ser considerada un anabólico si es utilizada por deportistas sin la patología.

Tras completar dos temporadas compitiendo profesionalmente en el rugby europeo —donde contó con cobertura médica integral—, regresó a la Argentina para continuar su carrera y afrontar las dificultades de las obras sociales locales con las enfermedades crónicas.

Asimismo, detalló cómo aprendió a reconocer las señales físicas de su propio cuerpo para regular los niveles de glucosa en sangre de forma permanente.

Actualmente, el ex rugbier continúa ligado al deporte como integrante del staff técnico de la primera división del Tala Rugby Club y celebra el reciente debut de su hijo Mateo con la camiseta de Los Pumas.

Con el objetivo de transmitir un mensaje esperanzador a los jóvenes que reciben este diagnóstico, Soler enfatizó que la diabetes tipo 1 no constituye “ningún impedimento” para desarrollar una vida plena ni para alcanzar metas en el deporte de alto rendimiento.

Finalmente, destacó los notables avances tecnológicos actuales, como los sensores de medición en tiempo real, que facilitan un control constante para que las nuevas generaciones continúen persiguiendo sus sueños.

Entrevista de “Turno Noche”.