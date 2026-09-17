La revolución de la inteligencia artificial en la contratación: ¿serán los agentes AI los nuevos compañeros de trabajo?

La dinámica de contratación en las startups está experimentando un cambio radical. Cada vez más, las empresas emergentes consideran a los agentes de inteligencia artificial (AI) como compañeros de trabajo, lo que plantea nuevas preguntas sobre la estructura y las capacidades de los equipos. En el evento TechCrunch Disrupt 2026, programado para octubre en San Francisco, se abordará este tema crucial.

Los expertos como Josh Reeves, CEO de Gusto; Michelle Johnson, de Insight Partners; y John Koelliker, de Leland, participarán en una sesión titulada "Hiring When AI Is a Co-Founder". Esta discusión se centrará en cómo las empresas están adaptando sus estrategias de contratación al incorporar AI en roles que antes eran exclusivamente humanos.

Tradicionalmente, las primeras contrataciones en una startup son fundamentales, ya que establecen la cultura y la dirección del negocio. Sin embargo, la integración de agentes de AI en áreas como la ingeniería, el soporte al cliente y las operaciones plantea la cuestión: ¿qué tareas deben ser realizadas por personas y cuáles pueden ser delegadas a la inteligencia artificial?

La posibilidad de utilizar agentes de AI para realizar trabajos complejos permite a los fundadores replantear la composición de sus equipos. En lugar de preguntarse automáticamente "¿a quién contratamos a continuación?", la pregunta se transforma en: "¿qué trabajo necesita hacerse y es un humano la mejor opción para realizarlo?" Esta reflexión es cada vez más relevante en un entorno empresarial que evoluciona rápidamente.

La charla en TechCrunch Disrupt 2026 explorará cómo las empresas emergentes están construyendo equipos donde humanos y agentes de AI colaboran, sin comprometer la velocidad, la responsabilidad o la cultura organizacional. Se espera que los panelistas compartan sus experiencias sobre cómo las startups pueden beneficiarse de esta nueva realidad.

La sesión ofrecerá tres perspectivas únicas sobre la interacción entre talento humano y agentes de AI. Josh Reeves aportará su experiencia trabajando con más de 500,000 empresas en el ámbito de la nómina y beneficios, mientras que Michelle Johnson discutirá cómo las startups pueden escalar sus equipos de ventas utilizando AI. Por su parte, John Koelliker abordará la evolución del talento en la era de la inteligencia artificial.

La importancia de estas discusiones radica en que, aunque los agentes de AI pueden acelerar procesos, la toma de decisiones, la comprensión de las necesidades del cliente y la construcción de relaciones siguen siendo tareas que requieren el toque humano. A medida que las startups integran más AI, la pregunta sobre qué tareas deben ser delegadas se vuelve crucial.

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West en San Francisco. Se espera la asistencia de más de 10,000 startups, inversores y líderes tecnológicos, quienes explorarán las mejores prácticas para construir y escalar la próxima generación de empresas. Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden registrarse antes del 25 de septiembre para obtener un descuento de hasta $200.