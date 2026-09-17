Snap defiende sus gafas inteligentes de $2,200 con nuevas funciones y propósitos

Snap intentó nuevamente justificar la existencia de sus gafas inteligentes, Specs, lanzadas a un costo de $2,200. Desde su debut, las gafas fueron objeto de críticas y burlas, lo que llevó a la empresa a buscar una nueva narrativa. En un evento reciente en Los Ángeles, el CEO Evan Spiegel y otros ejecutivos de Snap presentaron una serie de nuevas funciones y servicios que buscan darles un propósito claro.

Durante el evento, se mostraron nuevas opciones de entretenimiento, como la integración con plataformas como HBO Max y Spotify, lo que representa un intento de hacer las gafas más atractivas para los consumidores. Sin embargo, el anuncio más destacado fue el lanzamiento de Specs Intelligence, un sistema de inteligencia artificial anticipatoria que se conectará no solo a las gafas, sino también a dispositivos como iPhones y Macs. Según Snap, este sistema ayudará a los usuarios a enfocarse en sus prioridades y a gestionar sus rutinas diarias.

Spiegel describió Specs Intelligence como un "sistema operativo nativo de inteligencia artificial" que busca facilitar la conexión entre las herramientas digitales y los objetivos personales de los usuarios. En la práctica, esto se asemeja más a una aplicación de productividad que puede utilizarse con las gafas, pero que no depende exclusivamente de ellas.

Además, se anunció un programa llamado Specs for Enterprise, que permitirá la integración de las gafas en flujos de trabajo corporativos. Snap ya ha establecido asociaciones con empresas como Amazon y Nvidia para demostrar la utilidad de las gafas en entornos laborales. Sin embargo, el uso real de las gafas en el ámbito empresarial sigue siendo un tanto incierto.

Entre otras características, se presentó una nueva opción de conectividad que permitirá utilizar las gafas fuera de casa, a través de un paquete que incluye un estuche de carga con conectividad celular, disponible por un costo adicional de $10 al mes para clientes de Verizon y $20 para los demás.

En su discurso, Spiegel enfatizó que estamos en un momento interesante para lanzar un nuevo tipo de computadora, argumentando que la tecnología debería hacer a las personas más relevantes y no menos. Sin embargo, queda por ver si los consumidores estarán dispuestos a invertir en un dispositivo que ha sido criticado por su elevado precio y su diseño poco atractivo.

Snap también anunció que realizará una pop-up de Specs en Los Ángeles en octubre, antes de que los dispositivos comiencen a enviarse en otoño.