En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Corinthians vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Maciel reafirma acusaciones contra Laudelina Peña en el caso de Loan

El excomisario volvió a apuntar a la tía del menor desaparecido y criticó al fiscal a cargo de la investigación.

16/09/2026 | 21:50Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Maciel reafirma acusaciones contra Laudelina Peña en el caso de Loan

FOTO: Maciel reafirma acusaciones contra Laudelina Peña en el caso de Loan

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Corrientes, 16 de septiembre (NA) -- Este miércoles, el excomisario Walter Maciel reiteró sus sospechas sobre Laudelina Peña, tía de Loan, quien desapareció hace más de dos años. En su declaración ante el tribunal, Maciel cuestionó la actuación del fiscal Juan Carlos Castillo, a quien responsabilizó por la falta de avances en la investigación.

En su intervención, Maciel afirmó que Laudelina fue la responsable de "plantar" el balón de fútbol del menor en las cercanías del lugar donde se produjo su desaparición, sugiriendo que esto fue un intento de desviar la investigación.

Además, el excomisario dejó claro que no se siente cómodo con la idea de un careo con Peña, debido a que su abogada defensora, Mónica Chiribín, ha hecho declaraciones públicas que lo descalifican, tildándolo de "mentiroso".

Maciel también criticó duramente la labor del fiscal Castillo, indicando que este no ha tomado el liderazgo necesario en la causa y señalando problemas significativos en la primera etapa de la investigación, que se inició tras la desaparición del menor en 2024.

Sobre su situación legal, Maciel manifestó su disposición a aceptar la sentencia que le imponga la justicia, pero se mostró optimista respecto a su eventual absolución, asegurando que es "inocente".

En declaraciones previas, Maciel había mencionado a otras personas involucradas, como Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y reafirmó su hipótesis de que Loan fue atropellado y que su cuerpo fue desechado en las cercanías del lugar.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué declaró Walter Maciel?
Reiteró sus sospechas sobre Laudelina Peña y cuestionó al fiscal Juan Carlos Castillo.

¿Quién es Laudelina Peña?
Es la tía del menor Loan, desaparecido desde hace más de dos años.

¿Qué críticas hizo Maciel?
Criticó la actuación del fiscal Castillo y su falta de liderazgo en la investigación.

¿Qué dijo sobre su situación legal?
Se mostró confiado en su inocencia y aceptará la sentencia que le imponga la justicia.

¿A quién más mencionó Maciel?
Además de Peña, mencionó a Carlos Pérez y María Victoria Caillava en su declaración.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf