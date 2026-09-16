Maciel reafirma acusaciones contra Laudelina Peña en el caso de Loan

Corrientes, 16 de septiembre (NA) -- Este miércoles, el excomisario Walter Maciel reiteró sus sospechas sobre Laudelina Peña, tía de Loan, quien desapareció hace más de dos años. En su declaración ante el tribunal, Maciel cuestionó la actuación del fiscal Juan Carlos Castillo, a quien responsabilizó por la falta de avances en la investigación.

En su intervención, Maciel afirmó que Laudelina fue la responsable de "plantar" el balón de fútbol del menor en las cercanías del lugar donde se produjo su desaparición, sugiriendo que esto fue un intento de desviar la investigación.

Además, el excomisario dejó claro que no se siente cómodo con la idea de un careo con Peña, debido a que su abogada defensora, Mónica Chiribín, ha hecho declaraciones públicas que lo descalifican, tildándolo de "mentiroso".

Maciel también criticó duramente la labor del fiscal Castillo, indicando que este no ha tomado el liderazgo necesario en la causa y señalando problemas significativos en la primera etapa de la investigación, que se inició tras la desaparición del menor en 2024.

Sobre su situación legal, Maciel manifestó su disposición a aceptar la sentencia que le imponga la justicia, pero se mostró optimista respecto a su eventual absolución, asegurando que es "inocente".

En declaraciones previas, Maciel había mencionado a otras personas involucradas, como Carlos Pérez y María Victoria Caillava, y reafirmó su hipótesis de que Loan fue atropellado y que su cuerpo fue desechado en las cercanías del lugar.