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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 22°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento leves. Conocé todos los detalles del pronóstico.

17/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el 17 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 83%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá alta durante el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 18 de septiembre se registrará una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 22 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado.

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