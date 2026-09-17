En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, Rosario presentará temperaturas que oscilarán entre 12° y 26°. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un día agradable para disfrutar al aire libre.

17/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 52%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 18 de septiembre se registrará una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 14° y 29°, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 20, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El lunes 21, las temperaturas serán de 18° como mínima y 26° como máxima, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 22 se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf