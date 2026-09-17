Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 52%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1022 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 18 de septiembre se registrará una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. El sábado 19, las temperaturas oscilarán entre 14° y 29°, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 20, se espera una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El lunes 21, las temperaturas serán de 18° como mínima y 26° como máxima, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 22 se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado.