Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.
El sorteo número 26563 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4332, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Dinero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26563 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4332, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4332
2° 3770
3° 3052
4° 6353
5° 5631
6° 9904
7° 2096
8° 4281
9° 9091
10° 8749
11° 0607
12° 5100
13° 6355
14° 7754
15° 6573
16° 0795
17° 2219
18° 2967
19° 3118
20° 3656
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26563 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4332.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Dinero)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 3770, 3052, 6353, 5631, 9904, 2096, 4281, 9091, 8749, 0607, 5100, 6355, 7754, 6573, 0795, 2219, 2967, 3118, 3656.