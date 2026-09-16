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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

El sorteo número 26563 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4332, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Dinero)".

16/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26563 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4332, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4332
2° 3770
3° 3052
4° 6353
5° 5631
6° 9904
7° 2096
8° 4281
9° 9091
10° 8749
11° 0607
12° 5100
13° 6355
14° 7754
15° 6573
16° 0795
17° 2219
18° 2967
19° 3118
20° 3656

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26563 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4332.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Dinero)".

¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 3770, 3052, 6353, 5631, 9904, 2096, 4281, 9091, 8749, 0607, 5100, 6355, 7754, 6573, 0795, 2219, 2967, 3118, 3656.

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