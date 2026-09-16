Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El número de sorteo 26563 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4332, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4332

2° 3770

3° 3052

4° 6353

5° 5631

6° 9904

7° 2096

8° 4281

9° 9091

10° 8749

11° 0607

12° 5100

13° 6355

14° 7754

15° 6573

16° 0795

17° 2219

18° 2967

19° 3118

20° 3656