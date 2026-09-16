FOTO: Desarticulan red de tráfico de MDMA: 52 kilos secuestrados en el mayor decomiso en Argentina

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo en el que se secuestraron 52 kilos de MDMA (éxtasis) de alta pureza, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El procedimiento, denominado "Operación Trasatlántica", se desarrolló con allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta, donde se arrestaron a tres individuos relacionados con la organización delictiva.

La droga había sido introducida al país camuflada en una camioneta que llegó en un buque desde Europa, y su destino final era el mercado de distribución de drogas sintéticas en Argentina.

La investigación comenzó tras recibir alertas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que advertía sobre una red mexicana intentando ingresar grandes cantidades de estupefacientes por vía marítima.

La pesquisa, que está bajo la supervisión de la PROCUNAR, fue realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal. Se incorporó un agente encubierto que se hizo pasar por un facilitador logístico para desentrañar la estructura de la organización y sus miembros.

Los investigadores identificaron a un ciudadano mexicano apodado "Buen Rostro", quien había llegado a Argentina para recibir la droga. Este sospechoso, originario de Zapopan, Jalisco, ingresó al país acompañado por un argentino de Salta.

La pista clave surgió cuando se detectó que la organización necesitaba recuperar un vehículo que había quedado en una zona franca tras su llegada desde Europa. La camioneta, que había salido de Bélgica, transportaba inicialmente 20 kilos de MDMA, según la investigación.

Con la intervención judicial, la Policía Federal y la Dirección de Narcotráfico de ARCA localizaron el vehículo y realizaron una inspección con escáneres no intrusivos. Este análisis reveló densidades anormales en varias áreas de la camioneta, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva para encontrar compartimentos ocultos.

En el tanque de combustible, se hallaron 38 botellas plásticas con una sustancia granulada y cristalina, que posteriormente fue confirmada como MDMA mediante un test orientativo. Este material representaba alrededor de 20 kilos.

La revisión continuó y, al desmontar paneles laterales y puertas, los investigadores encontraron 49 paquetes rectangulares envueltos en nylon y cinta adhesiva negra, que contenían otros 32 kilos de la misma sustancia, alcanzando un total de 52 kilos de MDMA.

La droga fue retirada del vehículo y se instalaron dispositivos GPS para llevar a cabo una entrega vigilada y seguir los movimientos de quienes intentaran recuperar la camioneta.

El plan de la organización incluía que un emisario venezolano entregara dinero en efectivo a través del sistema informal conocido como Hawala. El ciudadano mexicano llegó a la Zona Resguardo de ARCA en Zárate para verificar la camioneta y trasladarla a un taller en Villa Urquiza.

Sin embargo, la operación se frustró ya que los miembros de la organización no contaban con el dinero necesario para llevar a cabo el pago.

Este decomiso se considera el mayor de MDMA en la historia de Argentina, y los análisis de laboratorio indican que los 52 kilos de sustancia, por su pureza, podrían usarse para fabricar aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

El valor estimado del cargamento asciende a 18 millones de dólares, según información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras reunir pruebas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 ordenó ocho allanamientos: siete en Buenos Aires y uno en Salta. Como resultado, se detuvo a tres individuos: un ciudadano mexicano, un argentino relacionado con logística y un venezolano que participó en la entrega de dinero.

Durante los operativos, se incautaron cinco teléfonos celulares, tickets de viaje, documentación y otros elementos relevantes para la investigación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se continúa indagando sobre el alcance de la organización y sus conexiones internacionales.