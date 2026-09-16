Investigación revela que Venus pudo haber devorado su propia luna en el pasado

La fascinación por Venus, un planeta similar a la Tierra en tamaño y masa, ha llevado a los científicos a preguntarse por qué carece de luna. Una nueva investigación de la Universidad de California - Riverside propone que Venus pudo haber tenido una luna en el pasado, pero su lenta rotación habría provocado que esta se acercara y chocara contra el planeta.

Los estudios anteriores se centraron en dos teorías principales: una sugiere que Venus tuvo una luna que fue destruida por un impacto masivo, y la otra indica que nunca ocurrió una colisión que pudiera haber formado una luna. Sin embargo, el nuevo estudio, publicado en The Astrophysical Journal, presenta una explicación alternativa.

El autor principal, el astrofísico Stephen Kane, explicó: "Mi estudio muestra que Venus no necesitó un evento catastrófico para llegar a lo que podemos ver hoy. La gravedad del planeta, combinada con su lenta rotación, causó que la luna colapsara sobre ella".

Los científicos saben que la luna de la Tierra se aleja gradualmente, a un ritmo de aproximadamente cuatro centímetros por año, gracias a las mediciones precisas realizadas por la misión Apollo 11. Esto se debe a la rotación relativamente rápida de la Tierra, que completa una vuelta en unas 24 horas. Sin embargo, la rotación de Venus es mucho más lenta, tomando aproximadamente 243 días terrestres para completar una rotación. Esto significa que una luna alrededor de Venus no se movería hacia afuera como lo hace la luna terrestre, sino que, debido a la combinación de la gravedad de Venus y su lenta rotación, podría acercarse y eventualmente colisionar con el planeta.

Para explorar esta posibilidad, Kane desarrolló modelos informáticos que simulan cómo interactúan los planetas y las lunas a través de la gravedad. Primero, probó el modelo utilizando la Tierra y la Luna, confirmando que la simulación se comportaba de manera realista. Luego, aplicó el modelo a Venus, modificando la tasa de rotación del planeta y probando lunas hipotéticas con masas que variaban desde la mitad de la masa de la luna terrestre hasta diez veces su masa.

Los resultados de las simulaciones fueron consistentes: en la mayoría de los casos, la luna eventualmente chocó con Venus, y las lunas más grandes lo hicieron incluso más rápido. Kane se mostró sorprendido por este hallazgo, ya que esperaba que la variedad de escenarios explorados produjera resultados diversos.

Aunque las simulaciones no prueban que Venus haya tenido una luna, sugieren que, si alguna vez existió, no podría haber sobrevivido indefinidamente. Encontrar evidencia directa de una colisión de luna antigua sería complicado, ya que Venus ha sufrido importantes cambios geológicos. Aproximadamente el 80% de la superficie del planeta es de una edad similar, lo que los científicos interpretan como un evento de resurfacing masivo hace alrededor de mil millones de años.

Este evento pudo haber borrado gran parte del registro geológico más antiguo de Venus. Sin embargo, los científicos creen que podrían existir pistas ocultas en el interior del planeta. Estudios sísmicos en la Tierra han identificado estructuras inusuales que podrían contener restos relacionados con impactos antiguos. Investigaciones similares en Venus podrían revelar si el planeta absorbió una luna propia.

Una colisión con una luna también podría ofrecer pistas sobre si Venus alguna vez fue capaz de albergar vida. Si una luna hubiera chocado con Venus, habría entregado enormes cantidades de energía y momento angular al planeta, afectando su rotación, geología y clima. Esto podría haber cambiado drásticamente la evolución posterior de Venus, que es el vecino planetario más cercano a la Tierra y que, en el pasado, pudo haber sido mucho más parecido a nuestro planeta.

Los hallazgos de este estudio también tienen implicaciones más allá de nuestro Sistema Solar. Al buscar planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, los científicos a menudo consideran si esos mundos tienen lunas. La luna de la Tierra genera mareas, puede haber contribuido a la actividad geológica continua y ha jugado un papel importante en la evolución del planeta. Sin embargo, no se sabe si una luna grande es realmente necesaria para que la vida se desarrolle o persista.

Kane concluyó: "Mi impresión es que hay beneficios al tener una luna, pero no es un requisito para la habitabilidad. La luna ha cambiado definitivamente la forma en que la Tierra ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero no sabemos completamente cuán importante es ese papel". Los resultados sugieren que formar una luna puede ser solo parte de la historia; un planeta también debe ser capaz de mantenerla. Los mundos que rotan demasiado lentamente podrían causar que sus lunas se acerquen, terminando en colisiones que podrían reformar drásticamente los propios planetas.