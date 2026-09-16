Barcelona se impone con contundencia ante Racing de Santander y sigue invicto en LaLiga

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El Barcelona logró una victoria abrumadora por 7 a 2 sobre el Racing de Santander en Catalunya, manteniendo así su marcha perfecta en LaLiga de España. Este triunfo les permite seguir invictos, acumulando seis triunfos en seis partidos.

Los goles del encuentro fueron anotados por Joao Cancelo, quien se destacó con dos tantos, un triplete de Raphinha, además de un gol de Gabriel Jesús y otro de Lamine Yamal. También se registró un autogol de Asier Villalibre que contribuyó a la abultada victoria.

El encuentro comenzó favorable para el Barcelona, ya que Cancelo abrió el marcador a los 7 minutos con un potente disparo que impactó en el travesaño. Raphinha amplió la ventaja al convertir un penal, y aunque Maguette Gueye logró descontar a la media hora, Cancelo volvió a marcar, estableciendo el 3 a 1 tras un desvío de Villalibre.

Antes del descanso, Raphinha anotó el 4 a 1 tras un pase de Dani Olmo. Sin embargo, Lamine Yamal falló un penal que fue detenido por Julen Agirrezabala.

En la segunda mitad, Mohamed Zabiri aprovechó un error de Wojciech Szczesny para poner el 4 a 2, pero Raphinha no tardó en responder, sellando su triplete desde el punto penal. Finalmente, Gabriel Jesús y Yamal cerraron la cuenta con sus respectivos goles.

Atlético de Madrid también tuvo una jornada destacada, goleando 4 a 0 a Osasuna en el Metropolitano, aunque sin la participación de Julián Álvarez, quien se ausentó por molestias físicas. Jonathan David abrió el marcador, seguido de goles de Lee Kang-In, Robin Le Normand y Álex Baena.

Por su parte, Sevilla logró un ajustado triunfo por 1 a 0 frente al Deportivo La Coruña, cortando el invicto del equipo gallego en su regreso a Primera División. El único gol del partido fue obra de Miguel Sierra tras un rebote en el área.

La situación se complicó para el Deportivo cuando Angeliño fue expulsado a los 15 minutos de la segunda mitad, tras una revisión del VAR por una falta sobre Sierra.