El Gobierno busca eliminar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares

FOTO: El Gobierno busca eliminar la actualización automática de la AUH y las asignaciones f

El Gobierno de Javier Milei volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que impacta sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la ANSES.

La iniciativa propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, que establecen el mecanismo de movilidad para estas prestaciones. La norma dispone actualmente que las asignaciones familiares y los límites y rangos de ingresos que determinan el acceso se actualicen mediante el índice de movilidad.

Si el Congreso aprueba el proyecto sin cambios, los incrementos dejarían de estar vinculados de manera automática a ese mecanismo y pasarían a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.

Qué establece actualmente la movilidad

La Ley 27.160 establece que las asignaciones familiares son móviles y que la actualización alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan quiénes pueden cobrarlas.

Desde 2024, el mecanismo quedó vinculado a la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de los cambios introducidos por el Decreto 274/24 en la fórmula de movilidad previsional. Las resoluciones de ANSES continúan aplicando ese criterio para actualizar montos y rangos.

La propuesta incluida en el Presupuesto 2027 busca modificar ese esquema mediante la derogación de tres artículos de la ley.

Es el segundo intento del Gobierno

No es la primera vez que el oficialismo intenta modificar la movilidad de las asignaciones.

Una propuesta similar había sido incluida en el proyecto de Presupuesto 2026, pero durante el tratamiento parlamentario finalmente fue retirada. De ese modo, las asignaciones familiares y la AUH mantuvieron el mecanismo de actualización.

Ahora el Gobierno volvió a incorporar la modificación en el proyecto enviado al Congreso para el ejercicio 2027.

La eliminación de la movilidad no implica que las prestaciones desaparezcan. El cambio propuesto apunta al mecanismo mediante el cual se actualizan sus valores y los parámetros de ingresos para acceder a ellas.

Qué prestaciones quedarían alcanzadas

La modificación tendría impacto sobre distintas prestaciones del sistema de asignaciones familiares, entre ellas:

-Asignación Universal por Hijo (AUH).

-Asignación por Embarazo (AUE).

-Asignación por Maternidad.

-Asignación Familiar por Prenatal.

-Asignación Familiar por Hijo.

-Asignación por Nacimiento y Adopción.

-Ayuda Escolar Anual.

-Asignación Familiar por Matrimonio.

-Asignación Familiar por Cónyuge.

La situación de cada prestación no es idéntica: por ejemplo, la Ayuda Escolar Anual cuenta desde 2025 con una regla específica que establece una actualización por movilidad una vez al año, al momento de su pago masivo.

Los valores vigentes en septiembre

Mientras el Congreso analiza el Presupuesto 2027, ANSES continúa aplicando el esquema vigente.

Para septiembre, la Resolución 260/2026 actualizó los rangos y montos de las asignaciones familiares. El límite máximo de ingreso familiar para determinadas prestaciones quedó establecido en $6.314.898.

El sistema alcanza a millones de familias. De acuerdo con los datos difundidos en el marco del régimen de Seguridad Social, la AUH es una de las prestaciones con mayor cantidad de beneficiarios.

La decisión quedará en manos del Congreso

La modificación propuesta forma parte del proyecto de Presupuesto 2027, por lo que deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.

Si el Congreso mantiene el artículo 17 del proyecto, quedarán derogados los tres artículos de la Ley 27.160 mencionados en la iniciativa y se modificará el esquema que actualmente vincula la actualización de las asignaciones con la movilidad.

Hasta que exista una eventual modificación legislativa, continúa vigente el mecanismo establecido por la normativa actual.