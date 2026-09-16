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El cirujano Aníbal Lotocki se presentará en juicio por la muerte de Cristian Zárate

El 30 del mismo mes comenzarán a comparecer los testigos de la causa que investiga las lesiones gravísimas presuntamente cometidas contra cinco mujeres que se atendieron con Lotocki.

16/09/2026 | 15:34Redacción Cadena 3

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El cirujano Aníbal Lotocki se presentará en juicio por la muerte de Cristian Zárate

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Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El cirujano Aníbal Lotocki comparecerá el próximo miércoles en el juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien falleció el 15 de abril de 2021 tras una intervención quirúrgica en el Centro Médico Conde (CEMECO), situado en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el 30 de septiembre se iniciará la presentación de testigos en esta causa, que investiga las graves lesiones que habrían sufrido cinco mujeres que se sometieron a tratamientos con Lotocki.

EN DESARROLLO...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es Aníbal Lotocki?
Es un cirujano que será juzgado por el presunto homicidio de Cristian Zárate.

¿Qué sucedió con Cristian Zárate?
Zárate falleció el 15 de abril de 2021 tras una operación en un centro médico.

¿Cuándo declarará Lotocki?
Lotocki declarará el miércoles 23 de septiembre en el juicio.

¿Qué ocurrirá el 30 de septiembre?
Comenzarán a comparecer los testigos en la causa que investiga lesiones a cinco mujeres.

¿Dónde ocurrió el hecho?
La intervención quirúrgica se realizó en el Centro Médico Conde, en Caballito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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