FOTO: El cirujano Aníbal Lotocki se presentará en juicio por la muerte de Cristian Zárate

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El cirujano Aníbal Lotocki comparecerá el próximo miércoles en el juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien falleció el 15 de abril de 2021 tras una intervención quirúrgica en el Centro Médico Conde (CEMECO), situado en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el 30 de septiembre se iniciará la presentación de testigos en esta causa, que investiga las graves lesiones que habrían sufrido cinco mujeres que se sometieron a tratamientos con Lotocki.

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Agencia NA