FOTO: Visa Waiver: Lamelas dijo que trabaja para que los argentinos viajen a EE.UU. sin visa.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró que trabaja para que los argentinos puedan volver a ingresar a ese país sin necesidad de tramitar una visa para viajes de turismo o negocios.

“También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program. Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos”, afirmó el diplomático en una publicación en X.

Lamelas remarcó que el programa todavía no está vigente para los argentinos y señaló que 687.444 ciudadanos viajaron a Estados Unidos durante 2024, un 15,3% más que el año anterior.

Qué es el Visa Waiver

El Visa Waiver Program (VWP) permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante estadías de hasta 90 días sin tramitar previamente una visa. En su lugar, deben solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA).

La Argentina formó parte del programa desde julio de 1996, pero Estados Unidos canceló su participación en febrero de 2002, luego de la crisis económica y del aumento de intentos de utilizar el régimen para permanecer y trabajar ilegalmente en ese país.

El proceso para volver al programa

En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció junto al Gobierno argentino el inicio del proceso para que la Argentina pueda reingresar al VWP. El acuerdo contempló avanzar en los requisitos necesarios para la incorporación.

Para formar parte del programa, los países deben cumplir estándares vinculados con seguridad, control migratorio, emisión de documentos de viaje y cooperación policial y antiterrorista. Además, uno de los requisitos establece una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%.

La Argentina todavía debe completar ese proceso y su eventual incorporación dependerá de las evaluaciones y decisiones de las autoridades estadounidenses.

El objetivo de facilitar los viajes

Lamelas sostuvo que los argentinos que viajan por turismo o negocios y cumplen las normas deberían poder hacerlo sin necesidad de una visa.

“Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, expresó.

El embajador también vinculó el avance del Visa Waiver con otros objetivos de la relación bilateral. En su publicación señaló que trabaja para atraer más inversiones estadounidenses hacia la Argentina y mencionó la importancia de la seguridad y del uso de tecnología confiable en infraestructura crítica.

Un programa que aún no está vigente

Aunque desde el Gobierno argentino habían expresado expectativas sobre un posible reingreso durante 2027, la eliminación de la visa todavía no es una realidad.

Por ahora, los ciudadanos argentinos continúan necesitando la visa correspondiente para ingresar a Estados Unidos. El VWP mantiene a la Argentina fuera de su listado oficial de países participantes.