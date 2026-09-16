FOTO: El cantante "Pity" Álvarez no asistió al juicio por el asesinato de Cristian Díaz

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Cristian "Pity" Álvarez se ausentó este miércoles de la novena audiencia en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, quien fue asesinado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano, tras recibir cuatro disparos.

Sebastián Queijeiro, abogado defensor del músico, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que la falta de Álvarez se debió a que "no quería salir de la habitación".

El letrado destacó que "está muy complicado manejarlo", mientras que su colega, Javier Ignacio Baños, añadió que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados "se descompensó".

En este contexto, Baños, quien fue fiscal del Departamento Judicial de Morón, expresó su disconformidad con los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, por un "llamado de atención" que le realizaron durante el debate.

El abogado sostuvo: "Me hicieron un llamado de atención por ejercer el derecho a la defensa. Si el precio de la libertad del 'Pity' es un llamado de la atención, bien vale la pena ese llamado de atención", y criticó a los magistrados por cometer "una arbitrariedad tras otra".

En la jornada, el fiscal Sandro Abraldes convocó a declarar a dos policías, una psicóloga y un perito. Entre ellos se encontraba Mariano González, el oficial que intentó localizar al cantante en Pinar de Rocha, un conocido boliche de Ramos Mejía, al que Álvarez asistió tras el asesinato de la víctima.

También fueron llamados a testificar el agente Walter Guayta, quien recibió al artista cuando se entregó, así como la licenciada Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF), y el perito Esteban Toro Martínez.

Álvarez enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, y, de ser hallado culpable, podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la acusación, el músico disparó en la cabeza a Díaz, quien cayó al suelo, y luego realizó otros tres disparos en la misma zona. Posteriormente, huyó del lugar, desechó el revólver y fue detenido horas después.

El cantante había declarado ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".