En Talleres, De Felippe tiene un dilema: ¿Galarza titular o suplente?

Talleres se prepara para el duelo ante Instituto, con el ánimo por arriba después de su primera victoria como local en el campeonato y la segunda en el Clausura, que fue el sábado pasado ante Unión de Santa Fe.

El entrenador Omar de Felippe se encuentra ante una disyuntiva ya que podrá contar con el mediocampista Matías Galarza, al cumplir la suspensión tras la expulsión contra San Lorenzo.

Luego de coquetear con Boca en el límite del mercado de pases, el mediocampista se queda en el albiazul y el técnico deberá decidir si le devuelve la titularidad o que espere entre los suplentes.

El doble cinco frente a Unión fue Federico Fattori y Juan Sforza, quienes se desenvolvieron de manera correcta y se dejaron sobresalir desde lo futbolístico, tanto que el ex Argentinos hizo jugar al equipo y le dio la asistencia a Agustín Alvarez para el primer gol, y el ex Newell’s se hizo cargo de las pelotas paradas.

Es decir, Galarza vuelve por Fattori o por Sforza o es suplente. La otra opción es que se adelante unos metros en el terreno y juegue por Franco Cristaldo, uno de los puntos más flacos de Talleres a la hora de la creación.

EL QUE MÁS JUGÓ: Con 27 partidos, Galarza y Augusto Schott son los jugadores con más encuentros disputados en Talleres en lo que va de la temporada.

¿Qué hará De Felippe?