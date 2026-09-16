El abogado de Candela Arizaga solicita levantar la restricción de contacto con Facundo Moyano

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El representante legal de Candela Arizaga ha solicitado a la Justicia la eliminación de la prohibición de acercamiento y contacto que pesa sobre Facundo Moyano, argumentando que actualmente no existe "elemento objetivo alguno" que permita acreditar la existencia de una situación de riesgo que justifique mantener estas medidas.

La solicitud fue presentada por el abogado Roberto Herrera ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa en la que Moyano está siendo investigado por lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras un confuso episodio ocurrido en las cercanías de su departamento, en el barrio porteño de Belgrano.

El escrito indica que Arizaga ha manifestado en sus declaraciones testimoniales que no fue víctima de violencia física o psicológica por parte de Moyano, y que no fue privada de su libertad, además de expresar su deseo de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.

La presentación argumenta que, a partir de estas manifestaciones y los testimonios incluidos en el expediente, "no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable" que justificaría la prohibición de comunicación o encuentro entre ambos.

Asimismo, el planteo señala que las medidas de restricción tienen un carácter preventivo y, por lo tanto, su continuidad debería estar relacionada con la existencia de un riesgo actual que se busque neutralizar.

En este sentido, Herrera ha solicitado que se evalúe la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de estas medidas, cuestionando la posibilidad de mantener una prohibición de contacto de manera indefinida solo porque la investigación judicial sigue abierta.

El escrito también hace referencia a los testimonios de policías, personal de la Brigada de Género, una oficial que estuvo con la influencer en el Hospital Pirovano, una médica, así como amigos y familiares de la joven, y sostiene que esas declaraciones son compatibles con la versión presentada por Arizaga.

La defensa presenta este planteo después de que la Justicia rechazara previamente un pedido para que Arizaga y Moyano pudieran volver a tener contacto. Según información de NA, la joven había solicitado que se levantaran las restricciones tras ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31.