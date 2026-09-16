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El Milan inicia la UEFA Europa League con un tropiezo ante el Benfica en San Siro

El equipo italiano no logró superar al Benfica en su primer partido del torneo, cayendo 2-0 en casa.

16/09/2026 | 19:11Redacción Cadena 3

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Koni De Winter controla la pelota durante la derrota del Milan.

FOTO: Koni De Winter controla la pelota durante la derrota del Milan.

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El Milan de Italia experimentó una sorprendente derrota en su debut en la UEFA Europa League 2026/27, al perder 2 a 0 frente al Benfica de Portugal, en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo en el estadio San Siro, donde el equipo visitante se destacó gracias a los goles del delantero Dodi Lukébakio a los 16 minutos del primer tiempo, y del extremo Jakub Kaminski, quien anotó ocho minutos después del comienzo de la segunda mitad.

Con esta derrota, el Milan se encuentra en las últimas posiciones de la tabla, mientras que el Benfica se posiciona entre los líderes del grupo, sumando tres puntos, al igual que el Sparta Praga, el Bayer Leverkusen, el Olympique de Lyon, el Olympiacos, la Omonia Nicosia de Chipre y el Sunderland.

En otro encuentro, el Olympique de Lyon venció 2-1 al Anderlecht belga, con el ingreso del futbolista argentino Nicolás Tagliafico desde el banco, mientras que el Sunderland logró una victoria por la mínima ante el AZ Alkmaar, marcando su regreso a competiciones europeas.

Tras un año de ausencia en torneos europeos, el Milan no logró un buen regreso, siendo derrotado en casa por el Benfica.

El primer gol del partido fue obra del atacante Dodi Lukébakio, quien recibió el balón por la derecha a los 16 minutos, se acercó al área y disparó con precisión al segundo poste, anotando un gol que sorprendió al arquero Mike Maignan.

En la segunda mitad, a los ocho minutos, el lateral Souffian El Karouani llegó hasta el fondo por la izquierda y realizó un centro perfecto que Kaminski aprovechó para marcar el segundo gol, sellando así el 2-0 definitivo.

Entre los jugadores argentinos del Benfica, el extremo Gianluca Prestianni participó durante los últimos 20 minutos, mientras que Enzo Barrenechea y Claudio "Diablito" Echeverri permanecieron en el banco de suplentes.

El Olympique de Lyon ganó 2-1 con goles de Noah Nartey y Keito Nakamura, mientras que el Sunderland obtuvo su primer triunfo en una copa europea desde 1974, con un gol de penal anotado por Enzo Le Fée.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
El Milan perdió 2-0 ante el Benfica en su debut en la UEFA Europa League.

¿Quién anotó los goles?
Los goles fueron marcados por Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el estadio San Siro de Milán.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro tuvo lugar el 16 de septiembre de 2026.

¿Qué impacto tiene esta derrota?
El Milan ocupa las últimas posiciones de la tabla tras esta derrota.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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