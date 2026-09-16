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Los motivos por lo que Colidio no podrá jugar ante Boca en la Sudamericana

El reglamento marca que Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club y el delantero proviene de River. 

16/09/2026 | 19:15Redacción Cadena 3

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Colidio se perderá las semifinales

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La Copa Sudamericana ya conoce a dos de sus semifinalistas: Boca y Vasco da Gama se verán las caras. El elenco argentino derrotó 2 a 1 a Sao Paulo en el global, mientras que el brasileño hizo lo propio ante Independiente Santa Fe. Por tal motivo, el Xeneize y el Gigante de la Colina se verán las caras para determinar quién será finalista del certamen continental.

En el último mercado de pases, Vasco da Gama se reforzó con algunos jugadores argentinos de peso: Santiago Sosa, Alan Lescano y Facundo Colidio, quien llegó desde River y había hecho Inferiores en Boca. El atacante no podrá ser de la partida ante el Xeneize por una cuestión administrativa.

Si bien la Conmebol permite realizar cambios en las listas antes de octavos, cuartos y semifinales, en esta oportunidad, Facundo Colidio no podrá jugar ante Boca porque nunca dejó de estar en la lista de buena fe de River por una cuestión de tiempos. Cuando Vasco compró al delantero, el Millonario ya había realizado las variantes en la nómina.

El reglamento indica que “Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final (Playoff de Octavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y Final) por más de un club”, dice el reglamento de la Copa Conmebol Sudamericana, que confirma el motivo por el que Colidio no puede estar presente para su nuevo equipo.

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil.

Lectura rápida

¿Quiénes son los semifinalistas de la Copa Sudamericana?
Boca y Vasco da Gama son los semifinalistas.

¿Qué resultado obtuvo Boca ante Sao Paulo?
Boca derrotó a Sao Paulo 2 a 1 en el global.

¿Por qué no podrá jugar Facundo Colidio?
Facundo Colidio no podrá jugar ante Boca por una cuestión administrativa relacionada con su inscripción en River.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?
Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre.

¿Dónde se jugarán los partidos entre Boca y Vasco da Gama?
La ida será en La Bombonera y la revancha se jugará en Brasil.

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