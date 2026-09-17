FOTO: Treble, la startup islandesa, recauda 18 millones de dólares para su plataforma de simulación de voz

Treble, una startup de Islandia, se posicionó como un jugador clave en el sector de la inteligencia artificial de voz tras recaudar 18 millones de dólares en una extensión de su ronda de financiación Serie A. Esta inversión fue liderada por Paladin Capital Group y contó con la participación de inversores existentes como KOMPAS VC, Frumtak Ventures, EIC y Omega ehf. Desde su fundación en 2020 por los ingenieros acústicos Finnur Pind y Jesper Pedersen, la compañía ha acumulado más de 40 millones de dólares en financiación.

La plataforma de Treble se utiliza por desarrolladores de modelos de IA de voz, empresas de robótica y fabricantes de hardware de consumo. Esta tecnología se ha convertido en una de las más demandadas, dado el creciente interés en automatizar procesos como el soporte al cliente y las llamadas de ventas.

La startup también está a la vanguardia de la simulación de datos, proporcionando herramientas para generar datos sintéticos utilizados en el entrenamiento de modelos de voz. En colaboración con Hugging Face, Treble lanzó un estándar de evaluación para modelos de reconocimiento de voz, que permite a los desarrolladores probar sus modelos en condiciones realistas.

Francois Ruether, vicepresidente de Paladin Capital Group, destacó que la plataforma de Treble es fundamental en un mundo donde cada vez más productos dependen de la comprensión del sonido. "Nuestra tesis es que, a medida que más productos dependen de entender el sonido, esta infraestructura se vuelve cada vez más valiosa en el ámbito de la IA de voz, dispositivos portátiles y robótica", afirmó Ruether.

La empresa también está explorando el diseño y prueba de hardware desde una perspectiva de voz, trabajando con empresas de auriculares y altavoces para ayudarles a entender cómo su producto podría sonar en diferentes entornos. Recientemente, Treble comenzó a ofrecer pruebas de simulación para dispositivos de IA y gafas inteligentes, buscando innovar en el espacio de la inteligencia física.