Entradera en Ibarlucea: golpearon al dueño y le robaron una camioneta y 600 mil pesos
Tres ladrones irrumpieron durante la madrugada en una vivienda del barrio Las Fincas del Rosedal, donde se encontraba el hombre junto a sus dos hijos menores. También sustrajeron una PlayStation y las llaves de dos vehículos.
17/09/2026 | 07:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero en Rosario.
Tres delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda de Ibarlucea y agredieron al dueño, que se encontraba en el lugar junto a sus dos hijos menores. Los asaltantes se llevaron una camioneta, 600 mil pesos y otros objetos.
El hecho ocurrió en una casa ubicada en General Manuel Belgrano al 4900, en el barrio Las Fincas del Rosedal. Según las primeras informaciones, los ladrones habrían entrado por una ventana, sin provocar daños.
Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes golpearon al hombre y sustrajeron una Ford Ranger, una consola PlayStation, 600 mil pesos, dos juegos de llaves de la vivienda y las llaves de un Mercedes-Benz.
La víctima no necesitó atención médica pese a la agresión. Los agentes que intervinieron constataron que los dos menores estaban en buen estado de salud. En el caso trabajó personal de la Subcomisaría 17ª de Ibarlucea.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ibarlucea? Tres delincuentes ingresaron a una vivienda, agredieron al dueño y sustrajeron objetos de valor.
¿Quiénes fueron las víctimas? El dueño de la vivienda y sus dos hijos menores.
¿Cuándo sucedió el hecho? Durante la madrugada.
¿Dónde tuvo lugar el asalto? En una casa ubicada en General Manuel Belgrano al 4900, barrio Las Fincas del Rosedal.
¿Cómo ingresaron los delincuentes? Habrían entrado por una ventana sin provocar daños.
¿Por qué es relevante el caso? Los delincuentes se llevaron una camioneta, 600 mil pesos y otros objetos de valor.