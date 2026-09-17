Entradera en Ibarlucea: golpearon al dueño y le robaron una camioneta y 600 mil pesos

Tres delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda de Ibarlucea y agredieron al dueño, que se encontraba en el lugar junto a sus dos hijos menores. Los asaltantes se llevaron una camioneta, 600 mil pesos y otros objetos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en General Manuel Belgrano al 4900, en el barrio Las Fincas del Rosedal. Según las primeras informaciones, los ladrones habrían entrado por una ventana, sin provocar daños.

Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes golpearon al hombre y sustrajeron una Ford Ranger, una consola PlayStation, 600 mil pesos, dos juegos de llaves de la vivienda y las llaves de un Mercedes-Benz.

La víctima no necesitó atención médica pese a la agresión. Los agentes que intervinieron constataron que los dos menores estaban en buen estado de salud. En el caso trabajó personal de la Subcomisaría 17ª de Ibarlucea.