La jueza Mariel Suárez amplía horas de recreo para presos tras su polémica restitución

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – La jueza Mariel Suárez, que había sido destituida por besar a un preso, ha vuelto a ser noticia al ordenar la ampliación de las horas de recreo para los detenidos en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. Su decisión se produce tras la aceptación de un recurso de apelación que permitió su restitución en junio de este año.

Los internos de la mencionada comisaría contaban hasta ahora con una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. Esta situación generó un reclamo formal que llevó a una inspección, donde se corroboró la denuncia sobre la escasa cantidad de tiempo libre asignado a los detenidos.

Con base en el informe de la inspección, se realizó una audiencia presidida por Suárez, en la que se acordó una extensión progresiva del horario de salida de las celdas. De esta forma, los detenidos podrán disfrutar de hasta seis horas de recreo al día, en lugar de la hora habitual.

La defensa pública indicó que esta ampliación dependerá de las características y competencias de cada recluso. "Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización", expresó el defensor Julián Pulgar, quien también destacó los problemas que puede acarrear mantener a un preso encerrado durante 23 horas al día.

¿Quién es Mariel Suárez?

La magistrada fue objeto de atención mediática en enero de 2023, cuando se difundió una grabación del Instituto Penitenciario Provincial donde se la veía en contacto físico con un condenado. El preso en cuestión es Cristian ‘Mai’ Bustos, condenado por homicidio.

Su destitución se produjo en 2023, pero el Superior Tribunal de Justicia provincial aceptó el planteo de su defensa y decidió restituirla a su cargo en junio de este año.