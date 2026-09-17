"La gente joven no tiene el oficio de carnicero": anticipan más carne envasada por falta de personal

FOTO: Menos cortes en el mostrador: advierten que la falta de carniceros cambiará la venta.

La falta de carniceros con experiencia dificulta la contratación de personal en Salta, según advirtió un comerciante del rubro. El retiro de trabajadores de mayor trayectoria y la escasa incorporación de jóvenes que conozcan el oficio complican el recambio en los locales.

"Los grandes ya se van retirando y la gente joven no tiene el oficio de carnicero", explicó en diálogo con Cadena 3. El entrevistado describió esa situación como “un cuello de botella muy importante” para quienes tienen carnicerías.

Ante la dificultad para encontrar personal capacitado, señaló que una de las alternativas es incorporar jóvenes y enseñarles las tareas. Sin embargo, remarcó que la formación requiere práctica y que no resulta sencillo reemplazar a quienes ya conocen el rubro.

Entre los obstáculos para atraer trabajadores, mencionó las exigencias de los horarios, especialmente durante los fines de semana. "Hay que trabajar los domingos y el sábado a la tarde. Ese es el problema", sostuvo, y señaló que la modalidad que describió incluye un día de franco.

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Según su evaluación, esas condiciones desalientan el ingreso de algunos jóvenes a la actividad. De todos modos, aclaró que la situación varía entre los comercios: "Cada realidad es diferente. Tampoco es justo meter todo en la misma bolsa".

Consultado por los salarios, los vinculó con la escala de empleados de comercio y ubicó la remuneración inicial entre $1.250.000 y $1.300.000, de acuerdo con los valores que mencionó durante la entrevista.

El comerciante también consideró que la falta de personal con oficio podría favorecer una mayor presencia de cortes envasados. "Me parece que por eso también se va a tender a cada vez consumir menos carne cortada en un mostrador y más carne empaquetada al vacío", estimó.

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Informe de Elisa Zamora.