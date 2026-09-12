Los oficios en la era de la inteligencia artificial: ¿Oportunidad para emprender?
La licenciada en Recursos Humanos, Lina Zubiría, destacó en Cadena 3 la vigencia de las habilidades manuales y planteó revalorizar las escuelas técnicas para afrontar los cambios en el mundo laboral.
12/09/2026 | 08:01Redacción Cadena 3
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Buen día, Argentina
Los oficios representan una oportunidad laboral y de emprendimiento frente al avance de la inteligencia artificial, según planteó Lina Zubiría, licenciada en Administración en Recursos Humanos.
En diálogo con Cadena 3, reivindicó los trabajos que requieren habilidades manuales y técnicas y destacó que pueden convertirse en una forma de vida.
La especialista explicó que se trata de actividades que demandan destreza manual y esfuerzo y que la inteligencia artificial "por ahora no viene a reemplazar". En ese contexto, consideró que existe una oportunidad para volver a valorar esos saberes y los servicios que permiten ofrecer.
"Son oficios que fueron, están y estarán", sostuvo, al destacar la continuidad de su demanda más allá de los cambios tecnológicos.
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Zubiría señaló que muchas personas ven en estas actividades una posibilidad de emprender, incluso con la alternativa de unir esfuerzos para brindar servicios. En ese sentido, remarcó que un oficio puede constituir un emprendimiento en sí mismo y permitir la construcción de un proyecto laboral.
"Las personas podemos encontrar ahí una forma de vida, una forma de enfrentar el futuro", afirmó.
Su análisis también incluyó al sistema educativo. La entrevistada propuso repensar y revalorizar las escuelas técnicas, que, según consideró, quizá perdieron fuerza durante los últimos 20 o 30 años, mientras cobraban protagonismo el mundo del conocimiento y las habilidades vinculadas con la globalización.
Para Zubiría, el escenario actual invita a recuperar la atención sobre los oficios y su capacidad para responder a necesidades que permanecen. Se trata, expresó, de trabajos que "siempre se van a necesitar, más allá de cualquier tecnología emergente de moda".
Informe de Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Qué representan los oficios según Lina Zubiría? Representan una oportunidad laboral y de emprendimiento frente al avance de la inteligencia artificial.
¿Quién es Lina Zubiría? Es licenciada en Administración en Recursos Humanos y especialista en oficios y habilidades manuales.
¿Cuándo se perdió fuerza la atención sobre las escuelas técnicas? Según Zubiría, esto ocurrió durante los últimos 20 o 30 años.
¿Dónde se puede encontrar una forma de vida según Zubiría? En los oficios que requieren habilidades manuales y técnicas.
¿Por qué son importantes los oficios en el contexto actual? Porque siempre se van a necesitar, más allá de cualquier tecnología emergente de moda.