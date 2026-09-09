Reprogramaron la peregrinación "El Camino de Brochero" por mal tiempo en Córdoba

FOTO: Postergan la peregrinación “El Camino de Brochero” por el pronóstico de mal tiempo.

La 13ª peregrinación "El Camino de Brochero" fue reprogramada para el sábado 19 de septiembre ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que podrían poner en riesgo a los participantes. La caminata estaba prevista para este sábado 12.

La Municipalidad de Villa Cura Brochero y el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero anunciaron la decisión, adoptada por recomendación de Defensa Civil y otros organismos de la Provincia de Córdoba.

Según explicaron en un comunicado, la posibilidad de lluvias y nevadas podría generar situaciones de riesgo durante el recorrido. Entre ellas, mencionaron hipotermia, presencia de agua y barro en distintos sectores del camino, crecidas de arroyos y posibles anegamientos.

Los organizadores advirtieron que el sábado 12 no se desplegará el operativo de asistencia previsto para la peregrinación. Por lo tanto, no habrá cobertura sanitaria, puestos de hidratación ni acompañamiento de las comunas, municipios e instituciones que participan de la actividad.

Además, aclararon que el seguro de vida incluido en la inscripción tampoco tendrá vigencia para realizar el recorrido ese día.

Por estos motivos, solicitaron a vecinos, caminantes y peregrinos que no emprendan la caminata en la fecha original, debido a los riesgos del pronóstico y a la ausencia del dispositivo de asistencia y prevención. Toda la organización y la logística previstas se desplegarán el sábado 19, cuando se realizará la peregrinación.

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