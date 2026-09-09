Expectativa por los amistosos de Argentina: Córdoba suena como una posible sede

La selección argentina ya comienza a definir su agenda después del Mundial 2026. La AFA trabaja en la organización de los próximos amistosos correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre-octubre y todavía restan confirmar tanto los rivales como las sedes.

Entre las alternativas para recibir a la Albiceleste aparece Córdoba, con el estadio Mario Alberto Kempes como una de las posibilidades. La opción fue mencionada entre los escenarios que analiza la AFA para los encuentros que se disputarán durante la próxima ventana internacional.

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La Asociación del Fútbol Argentino tenía previsto comunicar los detalles de los próximos compromisos durante esta semana. La confirmación incluirá los rivales, las fechas y los escenarios elegidos, y se daría este miércoles.

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en un período especial del calendario FIFA. Según las alternativas que trascendieron, Argentina podría disputar dos o tres encuentros.

De esta manera, Córdoba vuelve a aparecer en el radar de la Selección, a la espera de que la AFA oficialice el cronograma definitivo.