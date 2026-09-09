Platense no pudo con Fluminense en Brasil y buscará la heroica en la revancha

Fluminense obtuvo anoche una victoria contundente de 2-0 sobre Platense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los goles fueron anotados por Nonato y Hulk en la primera mitad, lo que le permitió al equipo brasileño tomar ventaja como local en esta serie.

El primer gol llegó a los 21 minutos, tras un rápido contragolpe que finalizó Nonato con una definición precisa ante el arquero Juan Pablo Cozzani. Diez minutos después, a los 31, Hulk amplió la ventaja tras una combinación con Paulo Henrique Ganso.

La revancha está programada para la próxima semana en Argentina, donde Platense buscará revertir la situación. El ganador de esta eliminatoria avanzará a las semifinales para enfrentar al vencedor del enfrentamiento entre Palmeiras y Liga de Quito.

En la misma ronda de cuartos de final, se disputan otros cruces, como Estudiantes de La Plata contra Corinthians e Independiente del Valle contra Flamengo.

En otro torneo, la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0, mientras que Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo.

El partido se llevó a cabo en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Fluminense extendió su racha invicta a seis partidos desde la llegada del entrenador Marcao, quien asumió el cargo en agosto, sucediendo al argentino Luis Zubeldía.

En octavos de final, Fluminense había superado a Independiente Rivadavia en una tanda de penales, mientras que Platense había avanzado tras vencer a Coquimbo Unido también en la definición desde los 11 metros.

El segundo gol de Fluminense llegó después de una prolongada posesión, donde Ganso realizó un pase filtrado a Hulk, quien tuvo tiempo para acomodarse y anotar con un zurdazo.

Desde su llegada a Fluminense a principios de mayo, Hulk ha demostrado su calidad, acumulando cuatro goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos. A pesar de la experiencia de su plantilla, con un promedio de edad de 32,7 años, incluyendo al arquero Fabio (45 años), el capitán Thiago Silva (41), Hulk (40) y Ganso (36), Platense no pudo encontrar la fluidez necesaria para marcar.