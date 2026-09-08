Cadena 3 Motor: Ahora, en el YouTube de C3 te contamos toda la previa de la Copa de Oro 2026 del TC

FOTO: Está en el canal oficial de Cadena 3 YouTube, Cadena 3 Motor con la Copa de Oro de TC

Con el micrófono de la Cadena 3 Argentina desde la sede de ACTC en Buenos Aires te contamos los principales detalles de la presentación oficial de la Copa de Oro 2026 del Turismo Carretera.

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Los principales protagonistas hablan para C3M sobre sus posibilidades para las cinco competencias finales, desde la sede de la calle Bogotá.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 20' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de La Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

La tercera entrega, coincide con la previa de la Fecha 11 del TC en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, desde donde te traeremos -como siempre- la cobertura más completa para la radio, las redes digitales y nuestro C3M YouTube.

Nuestro análisis, recorre las diez competencias disputadas, hasta el momento. Los ganadores, cómo le fue a cada marca, a los 13 pilotos de la 'Copa'.

También entramos en los temas reglamentarios para que conozcas a fondo cómo se disputarán las cinco fechas finales que nos entregarán al Campeón 2026 de la máxima categoría argentina.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3