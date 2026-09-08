Boca recibe a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: seguilo en vivo

Boca recibe este martes a San Pablo de Brasil, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que promete ser una confrontación entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol sudamericano.

El partido se disputa, desde las 21.30, en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3.

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El árbitro designado para esta ocasión es el chileno Piero Maza, con su compatriota Fernando Vejar a cargo del VAR.

Boca llega a este enfrentamiento tras una destacada actuación en los octavos de final, donde superó a Recoleta de Paraguay con un contundente global de 7-1. En su camino previo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían avanzado tras vencer en penales a O'Higgins de Chile.

En el ámbito local, el "Xeneize" obtuvo un empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, un resultado que les permitió mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs del torneo. Sin embargo, el equipo busca mejorar su rendimiento en este importante certamen continental.

Por su parte, San Pablo inició su participación en la Copa Sudamericana ocupando la primera posición en el Grupo C, donde dejó atrás a O'Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay. En octavos, el equipo brasileño se impuso con un global de 4-2 ante Bolívar de Bolivia.

En desarrollo.

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