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Boca recibe a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: seguilo en vivo

El partido se disputa, desde las 21.30, en "La Bombonera". Es un duelo clave en las aspiraciones del "Xeneize", que quiere sacar ventaja de cara a la revancha en Brasil. Transmite Cadena 3.

08/09/2026 | 21:23Redacción Cadena 3

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El capitán de Boca, Leandro Paredes.

FOTO: El capitán de Boca, Leandro Paredes.

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Boca recibe este martes a San Pablo de Brasil, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que promete ser una confrontación entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol sudamericano.

El partido se disputa, desde las 21.30, en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera", con transmisión de Cadena 3.

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El árbitro designado para esta ocasión es el chileno Piero Maza, con su compatriota Fernando Vejar a cargo del VAR.

Boca llega a este enfrentamiento tras una destacada actuación en los octavos de final, donde superó a Recoleta de Paraguay con un contundente global de 7-1. En su camino previo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían avanzado tras vencer en penales a O'Higgins de Chile.

En el ámbito local, el "Xeneize" obtuvo un empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, un resultado que les permitió mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs del torneo. Sin embargo, el equipo busca mejorar su rendimiento en este importante certamen continental.

Por su parte, San Pablo inició su participación en la Copa Sudamericana ocupando la primera posición en el Grupo C, donde dejó atrás a O'Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay. En octavos, el equipo brasileño se impuso con un global de 4-2 ante Bolívar de Bolivia.

En desarrollo. 

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Boca se enfrenta a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el encuentro?
El partido se jugará este martes a las 21:30.

¿Dónde se lleva a cabo?
El encuentro se disputará en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.

¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal será Piero Maza, con Fernando Vejar en el VAR.

¿Cómo llega Boca al partido?
Boca llega tras una victoria contundente ante Recoleta y un empate reciente frente a Gimnasia de Mendoza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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