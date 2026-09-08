Zeballos y Granollers avanzan en el US Open tras eliminar a González y Molteni

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - Este martes se llevaron a cabo los octavos de final del US Open en la categoría de Dobles Masculino, donde los argentinos Máximo González y Andrés Molteni fueron eliminados por la dupla compuesta por su compatriota Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. El encuentro finalizó con un marcador contundente de 6-3, 6-3 en 1 hora y 23 minutos de juego.

El desarrollo del partido transcurrió sin grandes sorpresas para los actuales campeones del torneo, quienes contaron con una ventaja al no haber tenido que jugar la ronda previa, ya que la pareja británica formada por Arthur Fery y Joshua Paris se retiró sin jugar. Esto permitió a Zeballos y Granollers acceder a esta instancia con un descanso significativo.

Con esta victoria, Zeballos y Granollers se encuentran a solo tres partidos de defender el título que conquistaron el año anterior en el mismo escenario. Además, en su historial, ya se han coronado campeones en Roland Garros en los años 2025 y 2026, lo que añade más peso a su búsqueda por un nuevo Grand Slam.

Sin embargo, la preocupación surgió hacia el final del partido, cuando Granollers mostró dificultades para caminar y casi no celebró el triunfo. Por este motivo, tuvo que ser examinado por Nacho Buendía, médico de la Federación Española de Tenis, para evaluar su condición física.

Noticia en desarrollo...