Lautaro Martínez confirma interés del Barcelona pero decide quedarse en el Inter de Milán

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) - Lautaro Martínez, delantero destacado del Inter de Milán y de la Selección Argentina, reveló que recibió una oferta del Barcelona durante el último mercado de pases. Después de la derrota de su equipo ante el Real Madrid por 2 a 1 en su debut en la Champions League, el jugador oriundo de Bahía Blanca sorprendió al comentar sobre el interés del club catalán.

En una entrevista con ESPN, Martínez expresó: "Cuando hacés las cosas bien y hay clubes importantes que te buscan sale en las noticias, salen algunos intereses." Pero uno tiene que estar mentalizado, en este caso yo estaba en el Mundial y después volví al club, me traté de preparar de la mejor manera para la competencia.

El delantero confirmó que "sí hubo un interés del Barcelona, pero al final decidí quedarme en el Inter porque tengo contrato, porque estoy feliz y porque la gente me ama". Además, dejó en claro sus objetivos: "Quiero seguir haciendo cosas importantes por este club".

El contrato de Martínez con el Inter se extiende hasta junio de 2029. Desde su llegada en julio de 2018, ha disputado 379 partidos oficiales, en los cuales ha anotado 177 goles y ha brindado 40 asistencias. Es el tercer máximo goleador en la historia del club, solo detrás de Giuseppe Meazza y Alessandro Altobelli. A lo largo de su carrera en el club, ha cosechado nueve títulos, entre ellos tres ligas, y aspira a seguir sumando éxitos, incluyendo la Champions League, donde ha llegado a dos finales.

En el partido contra el Real Madrid, a pesar de la derrota, Lautaro Martínez destacó el rendimiento del equipo: "Hicimos un grandísimo partido, pusimos en dificultad a un gran equipo, a un gran rival con mucho valor y en un estadio muy importante. Fuimos dueños del partido, no merecimos perder. Generamos muchísimas situaciones y en los primeros minutos tuvimos esos dos errores que nos costaron caro".

El atacante se mostró optimista respecto al futuro del equipo: "El Inter hoy demostró lo bien que viene trabajando, lo bien que viene haciendo papel en Europa, en la liga italiana, en la copa. Eso me deja muy tranquilo. El Inter demostró nuevamente de qué está hecho".