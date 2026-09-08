Procrear: Santa Fe negocia con Nación para terminar 390 viviendas paralizadas

La posibilidad de que Santa Fe se haga cargo de las viviendas del programa Procrear que quedaron paralizadas volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, aunque el traspaso todavía depende de las negociaciones que la Provincia mantiene con el Gobierno nacional.

El secretario de Hábitat y Vivienda santafesino, Lucas Crivelli, confirmó en Cadena 3 que ambas administraciones continúan conversando para avanzar en la transferencia de los proyectos inconclusos. En la ciudad de Santa Fe hay dos desarrollos en esta situación: el ubicado en el Parque Federal y el correspondiente al barrio Transporte. En conjunto, representan unas 390 viviendas.

El funcionario explicó que el acuerdo de compensación de deuda entre Santa Fe y Nación, firmado por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, generó una nueva posibilidad para destrabar la situación y permitir que la Provincia acceda a los desarrollos.

Sin embargo, Crivelli advirtió que el proceso volvió a presentar dificultades y que las condiciones pueden modificarse durante las conversaciones. “Capaz que si me lo preguntabas hace dos meses atrás, estábamos en un 90 por ciento. Hoy, cuando me preguntaban, yo digo que estamos en un 60 por ciento”, señaló.

El funcionario explicó que, luego de la firma del acuerdo, surgieron nuevas cuestiones que obligaron a revisar algunos aspectos del eventual traspaso. Por ese motivo, evitó dar por cerrado un entendimiento con Nación.

Aun así, desde el Gobierno santafesino mantienen la expectativa de avanzar. Crivelli sostuvo que existe una decisión política de la Provincia de intentar darle una solución a las viviendas que quedaron inconclusas y que representan una demanda habitacional concreta.

“Es una intención de Provincia poder abordar esta temática para darle un cierre a estas viviendas que tanto hacen falta para la población”, afirmó.

Los dos desarrollos de la capital provincial forman parte de un conjunto más amplio de proyectos habitacionales que quedaron paralizados tras los cambios en la política nacional de vivienda. En Santa Fe, las unidades inconclusas vinculadas a Procrear y otros programas nacionales superan las 1.500 viviendas.