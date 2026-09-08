Volkswagen produce un camión por hora en su planta de Córdoba

El Centro Industrial de Volkswagen en Córdoba abrió sus puertas para mostrar cómo funciona su línea de producción, desde la recepción de las piezas hasta los controles finales de calidad de los vehículos.

La planta cordobesa produce cajas de cambio, los camiones Constellation y Delivery y chasis destinados a buses de la marca Volkswagen. Parte de las piezas utilizadas en el proceso llega desde la planta de Resende, Brasil.

Del depósito a la línea de producción

El recorrido realizado por Cadena 3 permitió conocer las distintas etapas que atraviesan los vehículos antes de salir de la fábrica.

La operación comienza en el sector logístico, donde se reciben los contenedores y se almacenan las piezas que luego ingresan a la línea de producción.

A partir de allí comienza el montaje de los distintos componentes. El proceso incluye el armado del chasis, la colocación de los ejes, la cabina y el motor, además de las diferentes etapas de ensamblaje.

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Una vez que el camión queda armado, se realizan los controles de calidad antes de trasladarlo al patio externo, desde donde continúa hacia la distribución y los concesionarios.

La capacidad de producción

Martín Tapia, responsable de Operaciones de la planta, explicó que actualmente Volkswagen produce seis camiones por día en un turno de trabajo.

Sin embargo, la capacidad instalada es considerablemente mayor: alcanza las 16 unidades diarias, equivalentes a unos 3.600 camiones al año.

El dato más llamativo está en el ritmo potencial de la línea. El denominado “tiempo de tacto” es de aproximadamente una hora.

“Cada una hora movemos toda la línea un punto. Entonces, si nos paramos al final de la línea, cada una hora tenemos un camión”, explicó Tapia.

Cómo se fabrica un camión en Córdoba

El proceso permite observar cómo las distintas áreas trabajan de manera coordinada para completar cada unidad.

Las piezas ingresan a la planta, son organizadas en el área logística y posteriormente abastecen los diferentes puestos de la línea. Allí se incorporan progresivamente los componentes hasta llegar al vehículo terminado.

El último paso está destinado a verificar que el camión cumpla con los estándares de calidad antes de abandonar la planta.

Desde Córdoba, Volkswagen produce así vehículos destinados al mercado de transporte y también componentes para su industria de buses, en un proceso que integra logística, montaje y controles de calidad en una misma operación industrial.

Informe de Fernando Barrionuevo.