Incidente con el techo del Arthur Ashe afecta a Noskova en el US Open

FOTO: Noskova obligada a sacar desde las sombras tras retraso por ajuste del techo en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Durante un momento decisivo de su encuentro en el Abierto de Estados Unidos, Linda Noskova se encontró sacando mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, lo que ocurrió tras un retraso en el ajuste del techo del estadio Arthur Ashe. Esto sucedió en su partido de cuartos de final frente a Aryna Sabalenka, cuando el marcador estaba 5-4 a favor de la tenista bielorrusa en el tercer set.

Al iniciar su saque, el campo aún estaba iluminado por el sol, pero rápidamente la línea de sombra avanzó, cubriendo casi por completo la cancha. Tras ganar el primer punto, la sombra ya había alcanzado la totalidad de la superficie de juego. "Sí me di cuenta de que el techo se estaba cerrando justo después del punto, aunque empezó a cerrarse incluso antes del punto, así que fue raro", expresó Noskova. "Supongo que nadie nos lo dijo. No lo esperábamos para nada".

Noskova también comentó sobre la situación, señalando que aunque el torneo quería que jugaran a la sombra, el momento crucial del partido hizo que la decisión de mover el techo resultara sorprendente. "Al mismo tiempo, sabía que el torneo quería mantenernos a la sombra y no hacernos jugar con luz durante todo el partido. Pero, al mismo tiempo, era como un punto crucial del partido, así que no sé por qué empezaron a moverlo tan tarde".

De acuerdo a las regulaciones del Abierto de Estados Unidos, el techo puede cerrarse parcialmente para optimizar la visibilidad de los jugadores y la transmisión. Sin embargo, en este caso, el cierre no se completó durante el cambio de lado, lo que generó que Noskova tuviera que jugar en condiciones cambiantes.

La total apertura del techo requiere aproximadamente seis minutos, lo que implica que el juego se detendría durante ese tiempo. A pesar de las circunstancias, Noskova afirmó que las sombras no le causaron grandes inconvenientes. "Bueno, estaba bien como estaba", comentó la campeona de Wimbledon. "Siento que quizá al principio fue más difícil que a medida que avanzó el partido, pero no lo sé. En realidad no marcó una gran diferencia para mí si estábamos jugando a la sombra o no".