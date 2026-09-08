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CGRI de Irán informa sobre la captura de un sumergible no tripulado estadounidense en Ormuz

Las fuerzas navales de Irán anunciaron la captura de un sumergible no tripulado de EE. UU., considerado uno de los más avanzados. El CGRI realizará la presentación de imágenes del dispositivo en breve.

08/09/2026 | 19:19Redacción Cadena 3

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CGRI de Irán dice haber capturado moderno sumergible no tripulado de EE. UU. en el estrecho de Ormuz.

FOTO: CGRI de Irán dice haber capturado moderno sumergible no tripulado de EE. UU. en el estrecho de Ormuz.

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Buenos Aires, 8 septiembre (NA) – Las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informaron que han capturado un sumergible no tripulado, considerado uno de los "más modernos e inteligentes" del Ejército de Estados Unidos, en la entrada del estrecho de Ormuz. Esta noticia fue difundida a través del medio oficial del CGRI, Sepah News.

Según la declaración publicada en Sepah News, la operación para capturar el sumergible no tripulado fue realizada durante una compleja operación de inteligencia. Este dispositivo, conocido como un Dive-LD, está equipado con tecnología de vanguardia en vehículos submarinos. Las autoridades iraníes anticiparon que las imágenes del sumergible serán reveladas en las próximas horas.

Adicionalmente, el CGRI comunicó que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar un dron MQ-9 Reaper en el mismo estrecho, según reporta Sepah News. Este incidente se suma a las tensiones que ya existen en la región.

En respuesta a estos acontecimientos, el Ejército de Estados Unidos emitió un comunicado en el que confirma que uno de sus drones submarinos "tuvo una falla" un día antes, mientras realizaba un reconocimiento en las aguas de la región, aunque no aclaró si el dispositivo había sido capturado por las fuerzas iraníes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Las fuerzas de Irán capturaron un sumergible no tripulado de EE. UU. en el estrecho de Ormuz.

¿Quién lo capturó?
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

¿Cuándo sucedió?
La captura fue anunciada el 8 de septiembre de 2026.

¿Dónde fue la captura?
En la entrada del estrecho de Ormuz.

¿Por qué es relevante?
El sumergible es considerado uno de los más avanzados del ejército estadounidense, aumentando las tensiones en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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