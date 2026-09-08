Con asistencia de Enzo Fernández y por Haaland, el City ganó en Portugal

FOTO: Enzo asistió al noruego para el 1 a 0

Manchester City no tuvo problema en cantar victoria por 2 a 0 en la jornada inicial del plano europeo al superar merecidamente a Porto en Champions League.

Es cierto que el elenco portugués arrancó un poco mejor. Sin embargo, solo fue un remate sin ángulo de Gabri Veiga que salvó Gianluigi Donnarumma. Y el resto le perteneció a los de Enzo Maresca.

Diogo Costa se erigió como figura en el primer tiempo. El arquero del Porto le tapó un cabezazo furioso a Erlin Haaland y, antes de la media hora, un buen remate a Phil Foden.

Es cierto que el elenco portugués arrancó un poco mejor. Sin embargo, solo fue un remate sin ángulo de Gabri Veiga que salvó Gianluigi Donnarumma. Y el resto le perteneció a los de Enzo Maresca.

Diogo Costa se erigió como figura en el primer tiempo. El arquero del Porto le tapó un cabezazo furioso a Erlin Haaland y, antes de la media hora, un buen remate a Phil Foden.

No conforme con eso, Manchester City fue por más. A diez para el descanso, Haaland fusiló y Diogo Costa tapó. El rebote le quedó a Rayan Cherki y el guardameta local volvió a salvar con las piernas.

El premio para los Citizens vino en el inicio de la complementaria. Enzo Fernández pinchó un centro y Haaland, con un cabezazo al palo, infló las redes del dueño de casa.

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¡¡ASISTENCIA DE ENZO Y GOL DEL ANDROIDE!! Haaland recibió del argentino y conectó el primer tanto del partido entre Porto y Manchester City en la UEFA Champions League.



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Pasado el cuarto de hora sufrió innecesariamente la visita. Un pase arriesgado para Donnarumma rebotó en William y se perdió por línea de fondo de milagro.

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¡¡DOBLETE DE HAALAND PARA LIQUIDAR EL PARTIDO: PORTO 0-2 CITY EN LA CHAMPIONS!!



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En la última de la noche, volvió a aparecer Haaland para mandarla al fondo de la red y colocar cifras definitivas con un derechazo.