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Con asistencia de Enzo Fernández y por Haaland, el City ganó en Portugal

Con goles del delantero noruego y una correcta actuación del argentino, el equipo inglés comenzó la Champions con el pie derecho al superar a Porto 2-0.

08/09/2026 | 18:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Enzo asistió al noruego para el 1 a 0

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Manchester City no tuvo problema en cantar victoria por 2 a 0 en la jornada inicial del plano europeo al superar merecidamente a Porto en Champions League.

Es cierto que el elenco portugués arrancó un poco mejor. Sin embargo, solo fue un remate sin ángulo de Gabri Veiga que salvó Gianluigi Donnarumma. Y el resto le perteneció a los de Enzo Maresca.

Diogo Costa se erigió como figura en el primer tiempo. El arquero del Porto le tapó un cabezazo furioso a Erlin Haaland y, antes de la media hora, un buen remate a Phil Foden.

Es cierto que el elenco portugués arrancó un poco mejor. Sin embargo, solo fue un remate sin ángulo de Gabri Veiga que salvó Gianluigi Donnarumma. Y el resto le perteneció a los de Enzo Maresca.

Diogo Costa se erigió como figura en el primer tiempo. El arquero del Porto le tapó un cabezazo furioso a Erlin Haaland y, antes de la media hora, un buen remate a Phil Foden.

No conforme con eso, Manchester City fue por más. A diez para el descanso, Haaland fusiló y Diogo Costa tapó. El rebote le quedó a Rayan Cherki y el guardameta local volvió a salvar con las piernas.

El premio para los Citizens vino en el inicio de la complementaria. Enzo Fernández pinchó un centro y Haaland, con un cabezazo al palo, infló las redes del dueño de casa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pasado el cuarto de hora sufrió innecesariamente la visita. Un pase arriesgado para Donnarumma rebotó en William y se perdió por línea de fondo de milagro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la última de la noche, volvió a aparecer Haaland para mandarla al fondo de la red y colocar cifras definitivas con un derechazo.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo el Manchester City en su partido contra el Porto?
Manchester City ganó 2 a 0 al Porto.

¿Quién fue el arquero destacado del Porto durante el partido?
Diogo Costa fue el arquero destacado del Porto.

¿Qué jugador de Manchester City anotó el primer gol?
Erlin Haaland anotó el primer gol para Manchester City.

¿Cuándo ocurrió el segundo gol de Manchester City?
El segundo gol de Manchester City ocurrió en el inicio de la complementaria.

¿Qué ocurrió con un pase arriesgado hacia Gianluigi Donnarumma?
El pase rebotó en William y se perdió por línea de fondo de milagro.

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