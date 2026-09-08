La victoria de la ultraderecha en Sajonia y el espejo latinoamericano

Por Sergio Berensztein

La reciente victoria de la ultraderecha en Sajonia, Alemania, bajo el liderazgo de Ulrich Siegmund, genera un impacto global que no puede ignorarse. A sus 35 años, Siegmund representa una nueva ola de ideologías extremas que desafían el viejo sistema partidario europeo, diseñado precisamente para prevenir el ascenso de fuerzas de ese tipo. Esta elección, aunque regional, pone de manifiesto la crisis de un orden político que se mantuvo vigente durante ochenta años.

En América Latina el panorama no es muy diferente. La región ha visto el surgimiento de nuevos partidos y fuerzas de derecha que rompen con la dinámica de las estructuras tradicionales. Ejemplos claros son Brasil, Chile, Argentina y Perú. Figuras como Keiko Fujimori o el fenómeno Bukele en El Salvador ilustran esta tendencia. Sin embargo, es crucial señalar que, a diferencia de Europa, estas expresiones no siempre comparten el mismo componente ideológico extremo.

Un aspecto interesante del fenómeno en Sajonia es la diversidad de sus líderes. Una de las figuras prominentes de esta fuerza es una mujer lesbiana, casada con una inmigrante de Sri Lanka y madre adoptiva. Esto demuestra que no se puede hacer una lectura simplista del fenómeno. Es necesario profundizar en su estudio, tal como ocurrió con la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Las reacciones de los votantes a estas nuevas propuestas políticas surgen de frustraciones acumuladas frente a problemas que los partidos tradicionales no han resuelto. En Argentina, es probable que muchos no estén al tanto del impacto del fenómeno migratorio en Europa, que ha contribuido al renacer del nacionalismo, la xenofobia y, en algunos casos, al negacionismo del Holocausto.

Resulta importante considerar que la generación actual en Alemania creció después de la reunificación, lo que añade una complejidad adicional al análisis. En el este del país, donde la influencia soviética fue fuerte, los votos antidemocráticos muestran una continuidad preocupante. Esto contrasta notablemente con la situación en Argentina, donde la democracia se ha consolidado a pesar de los numerosos desafíos.

En conclusión, el fenómeno del neonazismo en Europa y su posible eco en América Latina requieren un análisis profundo y matizado. No podemos permitirnos caer en la simplificación: debemos entender las raíces de estas nuevas corrientes políticas.