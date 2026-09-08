El impacto del plan económico de Milei en la juventud argentina: deudas y desempleo creciente

BUENOS AIRES — A los 20 años, Martín Taborda ha tenido que pausar su sueño de ser el primer egresado universitario de su familia en un barrio humilde de Buenos Aires. Sin trabajo y con una deuda equivalente a 1.300 dólares, no puede cubrir los gastos de transporte y materiales para su carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), un centro educativo que ha permitido a generaciones de argentinos de bajos recursos obtener un título universitario.

"Estoy sin trabajo, estoy buscando, pero la situación entre los jóvenes es difícil. No hay trabajo para casi nadie en este país ahora", expresó Taborda, quien contrajo un crédito con una billetera virtual en 2024 para financiar sus estudios, pero ahora se enfrenta a una carga financiera insostenible.

La juventud, que fue clave para que Javier Milei alcanzara la presidencia en 2023, es ahora el grupo más golpeado por el elevado endeudamiento, lo que podría representar un problema para su reelección en 2027.

Alrededor de la mitad de los 45 millones de argentinos se encuentran endeudados, y más de cinco millones están en mora con bancos y entidades no financieras, como billeteras virtuales y cadenas de electrodomésticos que ofrecen financiamiento. La tasa de morosidad es particularmente alta entre los menores de 25 años, alcanzando un 37,6%, según un informe del Centro de Estudios de la Ciudad.

Este panorama coincide con la precariedad laboral de los jóvenes: casi siete de cada diez están inactivos, desempleados o tienen empleos irregulares, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

El plan de austeridad de Milei, que ha logrado reducir el déficit fiscal y desacelerar la inflación, ha traído consigo una creciente desigualdad entre el aumento de los salarios reales y el costo de bienes y servicios esenciales, llevando a muchas familias a endeudarse para cubrir sus gastos básicos.

"La escalada de la morosidad coincide con el desplome del poder adquisitivo", indica un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Mientras que el salario mínimo ha aumentado un 158%, los precios del transporte y la energía han crecido exponencialmente: el boleto de autobús se incrementó un 1.510% y el de tren un 1.090% desde 2023.

La vergüenza de deber

Recientemente, Taborda participó de un encuentro de estudiantes endeudados en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Un moderador realizó preguntas que resonaron en el grupo: ¿alguno compra alimentos en cuotas? ¿Saca dinero de la billetera virtual para llegar a fin de mes? ¿Se endeuda para pagar otras deudas? La mayoría levantó la mano.

Tres de cada cuatro jóvenes deudores tienen deudas con billeteras virtuales, que son más accesibles que los bancos pero ofrecen tasas de interés significativamente más altas. "El crédito empezó en este país para la clase trabajadora, era una cuestión de orgullo. Hoy el crédito es para comprar comida", reflexionó Fernando Moyano, un joven que también enfrenta una deuda de 20.000 dólares.

La carga de las deudas no solo afecta la reputación financiera de los jóvenes, sino que también impacta su salud mental. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA revela que el 80% de los argentinos considera que los problemas económicos afectan significativamente su salud mental.

Del amor al desencanto

Los jóvenes fueron el principal motor del fenómeno Milei, quien logró capitalizar el descontento con el sistema político tradicional. Sin embargo, el apoyo parece estar erosionándose a medida que las promesas de bienestar económico no se cumplen. "Milei está perdiendo apoyo entre los jóvenes", advirtió Ana Iparraguirre, consultora de opinión pública. "El modelo económico golpea a los jóvenes con más intensidad que al resto de la población", agregó.

El índice de confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella mostró que el apoyo entre los menores de 30 años se encuentra en su nivel más bajo desde que Milei asumió la presidencia. Aunque hubo una leve mejora, se atribuyó a un "error muestral".

Esta pérdida de apoyo podría tener un impacto electoral significativo, considerando que los menores de 30 años representan el 26% del padrón electoral. "Cada punto que Milei pierde en ese segmento equivale a 100.000 votos", advirtió Iparraguirre.

El gobierno de Milei, que se autodenomina "anarcocapitalista", considera que la morosidad es un "problema entre privados". A pesar de los reclamos de organizaciones de deudores, la oposición y la Iglesia católica, el gobierno se resiste a adoptar medidas para aliviar la situación de los morosos.

Mientras tanto, los deudores demandan "respuestas reales" y planes de pago ajustados a lo que gana un trabajador. El peronismo y otras fuerzas de la oposición han convocado a una sesión en el Congreso para discutir la emergencia crediticia y posibles programas de alivio financiero para los deudores, lo que será crucial para el oficialismo, que no controla la cámara baja.