Detuvieron al dueño del pitbull que mató al niño de 2 años en Alta Gracia

Un trágico episodio se registró este fin de semana en Alta Gracia. Owen González, de apenas 2 años, falleció tras ser atacado por un perro de raza pitbull.

El fiscal Alejandro Peralta Ottonello, a cargo de la causa, ordenó la detención del propietario del animal, quien quedó imputado por homicidio culposo.

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El dueño, un hombre de 30 años, permanece detenido luego de no colaborar con las autoridades y mostrar intención de fugarse del lugar.

Peralta Ottonello explicó a Cadena 3 que el perro fue secuestrado “no en la escena donde había acontecido este hecho, sino en otro domicilio”.

Informe de Francisco Centeno.