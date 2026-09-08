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Detuvieron al dueño del pitbull que mató al niño de 2 años en Alta Gracia

Tiene 30 años y está imputado por homicidio culposo. Owen González, de 2 años, falleció este fin de semana tras el ataque. 

08/09/2026 | 09:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Owen González tenía 2 años.

FOTO: Owen González tenía 2 años.

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Un trágico episodio se registró este fin de semana en Alta Gracia. Owen González, de apenas 2 años, falleció tras ser atacado por un perro de raza pitbull.

El fiscal Alejandro Peralta Ottonello, a cargo de la causa, ordenó la detención del propietario del animal, quien quedó imputado por homicidio culposo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dueño, un hombre de 30 años, permanece detenido luego de no colaborar con las autoridades y mostrar intención de fugarse del lugar.

Peralta Ottonello explicó a Cadena 3 que el perro fue secuestrado “no en la escena donde había acontecido este hecho, sino en otro domicilio”.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Alta Gracia? Un niño de 2 años, Owen González, falleció tras ser atacado por un perro pitbull.

¿Quién es el responsable del ataque? El propietario del perro, un hombre de 30 años, fue detenido e imputado por homicidio culposo.

¿Cuándo sucedió el incidente? El ataque ocurrió este fin de semana.

¿Dónde fue secuestrado el perro? El perro fue secuestrado en otro domicilio, no en la escena del ataque.

¿Por qué fue detenido el dueño del perro? Fue detenido por no colaborar con las autoridades y mostrar intención de fugarse.

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