Platense, ante un partido histórico: visita a Fluminense por cuartos de la Libertadores

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- Platense visita este martes a Fluminense de Brasil, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el propósito de seguir avanzando en su sueño dentro del torneo de clubes más relevante de América.

Este encuentro está programado para las 19 en el emblemático Estadio Maracaná, con transmisión televisiva de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado para el partido es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR se encontrará su compatriota Andrés Cunha.

Platense llega a este partido con grandes expectativas, marcando su primera participación en la Copa Libertadores. En la fase de grupos, el "Calamar" sorprendió al clasificar en segunda posición, solo superado por Corinthians de Brasil, dejando en el camino a Peñarol de Uruguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En octavos de final, los dirigidos por Martín Palermo lograron avanzar tras vencer a Coquimbo Unido de Chile en una emocionante tanda de penales, en la que se impusieron 7-6.

Por su parte, Fluminense también tuvo un camino complicado para llegar a esta instancia, superando la fase de grupos de manera ajustada al finalizar segundo en el Grupo C con solo ocho puntos. En octavos, el equipo brasileño dejó fuera a Independiente Rivadavia de Mendoza, también en una serie de penales.

Las posibles formaciones y detalles del partido

Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.

Agencia NA