El tiempo en Córdoba: de "la mini primaverita" a la vuelta del frío con lluvias

Córdoba atraviesa días de marcada inestabilidad climática. Luego del ingreso de un frente frío durante el fin de semana, la semana laboral comenzó con cielo nublado y ambiente fresco en la capital provincial, donde la temperatura máxima apenas alcanzará los 16 grados.

Sin embargo, el panorama meteorológico comenzará a modificarse de manera progresiva a partir de hoy martes.

Entre esa jornada y el jueves se espera el regreso pleno del sol y un ascenso de los registros térmicos, configurando tardes con condiciones cercanas a la primavera.

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Un respiro primaveral antes del cambio

Las proyecciones indican un escenario con amplitud térmica para mitad de semana:

Mínimas: se mantendrán frías, con marcas que oscilarán entre los 5 y los 8 grados.

Máximas: experimentarán una leve recuperación hasta ubicarse entre los 23 y los 24 grados.

Lluvias, tormentas y marcado descenso térmico

La tregua primaveral durará poco. El cambio de tiempo empezará a manifestarse desde las últimas horas del jueves con la aparición gradual de precipitaciones, las cuales ganarán intensidad hacia el viernes y se extenderán durante todo el fin de semana.

A nivel provincial hay alerta por tormentas de variada intensidad, impulsadas por el ingreso de un nuevo frente frío de origen polar.

Este fenómeno impactará de lleno en el termómetro: el viernes la máxima caerá a los 18 grados, mientras que durante el sábado y el domingo el descenso será todavía más marcado, dejando registros máximos que se ubican en los 12 grados en la ciudad y en 9 y 10 en las zonas serranas.