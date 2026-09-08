En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El tiempo en Córdoba: de "la mini primaverita" a la vuelta del frío con lluvias

Tras un lunes fresco, las máximas comenzarán a subir. Sin embargo, un nuevo frente frío traerá tormentas y un marcado descenso de la temperatura. ¿Cómo estará el finde?

08/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lluvia en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Lluvia en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Córdoba atraviesa días de marcada inestabilidad climática. Luego del ingreso de un frente frío durante el fin de semana, la semana laboral comenzó con cielo nublado y ambiente fresco en la capital provincial, donde la temperatura máxima apenas alcanzará los 16 grados.

Sin embargo, el panorama meteorológico comenzará a modificarse de manera progresiva a partir de hoy martes.

Entre esa jornada y el jueves se espera el regreso pleno del sol y un ascenso de los registros térmicos, configurando tardes con condiciones cercanas a la primavera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un respiro primaveral antes del cambio

Las proyecciones indican un escenario con amplitud térmica para mitad de semana:

Mínimas: se mantendrán frías, con marcas que oscilarán entre los 5 y los 8 grados.

Máximas: experimentarán una leve recuperación hasta ubicarse entre los 23 y los 24 grados.

Lluvias, tormentas y marcado descenso térmico

La tregua primaveral durará poco. El cambio de tiempo empezará a manifestarse desde las últimas horas del jueves con la aparición gradual de precipitaciones, las cuales ganarán intensidad hacia el viernes y se extenderán durante todo el fin de semana.

A nivel provincial hay alerta por tormentas de variada intensidad, impulsadas por el ingreso de un nuevo frente frío de origen polar.

Este fenómeno impactará de lleno en el termómetro: el viernes la máxima caerá a los 18 grados, mientras que durante el sábado y el domingo el descenso será todavía más marcado, dejando registros máximos que se ubican en los 12 grados en la ciudad y en 9 y 10 en las zonas serranas.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático afecta a Córdoba?
La inestabilidad climática provocada por un frente frío y la posterior llegada de precipitaciones.

¿Quiénes están afectados por el cambio de tiempo?
Los habitantes de Córdoba y sus alrededores, especialmente en las zonas serranas.

¿Cuándo comenzará el cambio de tiempo?
A partir de las últimas horas del jueves.

¿Dónde se espera un descenso térmico significativo?
En Córdoba, con máximas de 12 grados en la ciudad y 9 a 10 grados en las zonas serranas.

¿Por qué se emite una alerta meteorológica?
Debido a la llegada de un nuevo frente frío que provocará tormentas de variada intensidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf