El tiempo en Córdoba: de "la mini primaverita" a la vuelta del frío con lluvias
Tras un lunes fresco, las máximas comenzarán a subir. Sin embargo, un nuevo frente frío traerá tormentas y un marcado descenso de la temperatura. ¿Cómo estará el finde?
08/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvia en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
Córdoba atraviesa días de marcada inestabilidad climática. Luego del ingreso de un frente frío durante el fin de semana, la semana laboral comenzó con cielo nublado y ambiente fresco en la capital provincial, donde la temperatura máxima apenas alcanzará los 16 grados.
Sin embargo, el panorama meteorológico comenzará a modificarse de manera progresiva a partir de hoy martes.
Entre esa jornada y el jueves se espera el regreso pleno del sol y un ascenso de los registros térmicos, configurando tardes con condiciones cercanas a la primavera.
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Un respiro primaveral antes del cambio
Las proyecciones indican un escenario con amplitud térmica para mitad de semana:
Mínimas: se mantendrán frías, con marcas que oscilarán entre los 5 y los 8 grados.
Máximas: experimentarán una leve recuperación hasta ubicarse entre los 23 y los 24 grados.
Lluvias, tormentas y marcado descenso térmico
La tregua primaveral durará poco. El cambio de tiempo empezará a manifestarse desde las últimas horas del jueves con la aparición gradual de precipitaciones, las cuales ganarán intensidad hacia el viernes y se extenderán durante todo el fin de semana.
A nivel provincial hay alerta por tormentas de variada intensidad, impulsadas por el ingreso de un nuevo frente frío de origen polar.
Este fenómeno impactará de lleno en el termómetro: el viernes la máxima caerá a los 18 grados, mientras que durante el sábado y el domingo el descenso será todavía más marcado, dejando registros máximos que se ubican en los 12 grados en la ciudad y en 9 y 10 en las zonas serranas.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno climático afecta a Córdoba?
La inestabilidad climática provocada por un frente frío y la posterior llegada de precipitaciones.
¿Quiénes están afectados por el cambio de tiempo?
Los habitantes de Córdoba y sus alrededores, especialmente en las zonas serranas.
¿Cuándo comenzará el cambio de tiempo?
A partir de las últimas horas del jueves.
¿Dónde se espera un descenso térmico significativo?
En Córdoba, con máximas de 12 grados en la ciudad y 9 a 10 grados en las zonas serranas.
¿Por qué se emite una alerta meteorológica?
Debido a la llegada de un nuevo frente frío que provocará tormentas de variada intensidad.