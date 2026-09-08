La visita del papa León XIV a Francia generará una multitud de más de 1 millón de fieles

FOTO: Prevén que la próxima visita del papa León XIV a Francia atraiga más de 1 millón de personas

LONDRES — La próxima visita del papa León XIV a Francia, la primera de un pontífice en 18 años, se prevé que atraiga a más de un millón de personas, según lo anunciado el martes por la Conferencia de Obispos de Francia (CEF).

Este viaje de cuatro días comenzará el 25 de septiembre e incluirá recorridos en el papamóvil, una misa al aire libre en el corazón de París y una visita a Lourdes, un importante destino de peregrinación para los católicos.

El cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la conferencia episcopal, destacó que "es importante para el país que lo recibe, pero, más ampliamente, el papa también tendrá mensajes significativos para el mundo".

La visita comenzará en París, donde León XIV se reunirá con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, seguido de un discurso en la sede de la UNESCO.

Posteriormente, recorrerá un trayecto de 2,5 kilómetros en el papamóvil por el centro de París, mientras las campanas de las iglesias suenan en toda la ciudad. Se estima que hasta 150.000 personas se reunirán para recibirlo.

La jornada culminará con una vigilia de oración con jóvenes en el estadio nacional de Francia tras las vísperas en la Catedral de Notre Dame.

Al día siguiente, se espera que más de 500.000 personas asistan a una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia. La misa será transmitida en 42 pantallas gigantes a lo largo de los Campos Elíseos, donde León XIV pasará en su papamóvil.

Además, el papa tiene planeado reunirse con migrantes en la Maison Bakhita, un centro de apoyo social, y con católicos que fueron bautizados recientemente.

Peregrinación en Lourdes y mensaje europeo en Metz

El papa se dirigirá a Lourdes para reunirse con siete sobrevivientes de abusos sexuales que sufrieron en su infancia o juventud. Pierre-Antoine Bozo, portavoz de la conferencia episcopal, comentó que la Iglesia está reconociendo la dura realidad de estos abusos y busca brindar apoyo a los afectados.

En Metz, León XIV pronunciará un discurso sobre la paz y la unidad en Europa, en un centro que lleva el nombre de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea. Se prevé un recorrido en papamóvil hasta la catedral gótica de la ciudad, conocida por sus impresionantes vitrales.

Campaña de recaudación para la visita

El secretario general adjunto de la CEF, Sylvain Guillebaud, informó que la visita costará a la Iglesia católica unos 27 millones de euros (31 millones de dólares). Hasta ahora, se han recaudado 5,5 millones de euros (6,4 millones de dólares) mediante una campaña lanzada a principios de verano. El Estado francés también apoyará el evento con el despliegue de fuerzas de seguridad y otros servicios públicos.

Esta será la cuarta visita internacional de León XIV en el año. Anteriormente, visitó Mónaco, varias naciones africanas y España y Canarias. El Vaticano también confirmó que en noviembre realizará su primer viaje a América Latina, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú.