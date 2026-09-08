Canadá activó aranceles de represalia por USD 20.000 millones y escaló la disputa con Trump

FOTO: EEUU y Canadá podrían dar marcha atrás en guerra comercial sin cuartel. No está claro que lo hagan

Canadá comenzó este martes a aplicar aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por unos 27.600 millones de dólares canadienses, equivalentes a USD 20.000 millones, en una nueva escalada de la guerra comercial con Estados Unidos.

Las medidas, que contemplan tasas del 15%, 25% y 50%, afectan principalmente a productos de acero y aluminio y bienes lácteos, entre ellos el queso. Ottawa retiró algunos productos del mar de la lista inicial antes de que entraran en vigor los nuevos gravámenes.

La decisión responde a los aranceles del 50% impuestos por la administración de Donald Trump sobre un valor similar de productos canadienses, después de que Washington denunciara un supuesto trato discriminatorio contra las industrias estadounidenses de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

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Trump amenazó a Bombardier

La disputa sumó además un nuevo frente luego de que Trump amenazara con impedir las ventas en Estados Unidos de los aviones de Bombardier Aviation, fabricante canadiense con sede en Quebec.

“¡No más ventas de Bombardier en Estados Unidos!”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, aunque no precisó cómo instrumentaría un eventual bloqueo.

La compañía respondió destacando el peso de sus operaciones en Estados Unidos. Según Bombardier, genera decenas de miles de empleos en el país y cuenta con trabajadores directos en más de 20 estados.

Además, la empresa indicó que destina más de USD 2.500 millones anuales a proveedores estadounidenses y que su cadena de suministro involucra a unas 2.800 compañías de Estados Unidos en 47 estados.

El impacto sobre el comercio bilateral

Los nuevos aranceles canadienses afectan alrededor del 5,5% de las exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos, con un impacto especialmente relevante para el sector manufacturero de Canadá Central.

El gobierno canadiense considera que las medidas estadounidenses representan un riesgo moderado para la economía en su conjunto, aunque el efecto puede ser mayor en las industrias más vinculadas al comercio bilateral.

La disputa también alcanza productos como palos de hockey y cemento, además de los sectores del acero, aluminio y lácteos.

Las negociaciones siguen suspendidas

Ottawa y Washington mantienen interrumpidas sus conversaciones comerciales desde el 21 de agosto, cuando el primer ministro canadiense, Mark Carney, decidió suspender el diálogo luego de varios días de reuniones en Washington.

Carney sostuvo que las condiciones planteadas por la administración Trump eran inaceptables. Según el mandatario, los negociadores estadounidenses habían incorporado a último momento restricciones vinculadas con los acuerdos comerciales de Canadá con otros países.

También denunció que funcionarios estadounidenses habían formulado amenazas relacionadas con la protección del idioma francés y la cultura de Quebec.

Desde Washington, el principal funcionario comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró posteriormente que Estados Unidos reconoce la sensibilidad de esas medidas y afirmó que no busca condicionarlas.

Nuevos cruces entre ambos gobiernos

Desde la suspensión de las negociaciones, Canadá y Estados Unidos no retomaron formalmente el diálogo y continuaron los cruces públicos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, rechazó incluso la idea de que ambos países estén protagonizando una guerra comercial en condiciones equivalentes. Durante una reunión de ministros de Finanzas del G20, sostuvo que no puede existir una disputa de “toma y daca” con Canadá debido a la diferencia de tamaño entre ambas economías.

Mientras tanto, Ottawa puso en marcha sus medidas de represalia y la amenaza sobre Bombardier abrió un nuevo capítulo de tensión entre los dos principales socios comerciales de América del Norte.