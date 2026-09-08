Un informe reveló que Emiratos Árabes advirtió a Netanyahu del ataque de Hamas 10 días antes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quedó nuevamente en el centro de la polémica por las fallas de seguridad previas al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Una investigación publicada por el diario israelí Haaretz sostiene que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, le advirtió personalmente sobre los planes del grupo palestino diez días antes de la ofensiva.

Según la investigación de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, bin Zayed llamó a Netanyahu el 23 de septiembre de 2023 y mantuvo con él una conversación de unos 45 minutos. Durante ese diálogo, le habría advertido que Hamas preparaba un “terremoto” contra Israel.

La versión publicada por Haaretz sostiene que Netanyahu interpretó que la amenaza estaba principalmente vinculada con Cisjordania y que no transmitió la advertencia a los máximos responsables del Ejército, el Shin Bet ni el Mossad.

La Oficina del Primer Ministro rechazó de manera tajante la información y aseguró que Netanyahu nunca recibió ese llamado.

Netanyahu negó haber hablado con el presidente emiratí

La respuesta oficial del gobierno israelí fue contundente. La oficina de Netanyahu calificó la investigación de “una mentira absoluta”.

“El primer ministro Netanyahu no habló con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos durante el período en cuestión y no recibió ninguna advertencia de su parte”, afirmó su oficina.

De esta manera, la principal acusación de la investigación —que el premier israelí fue advertido directamente de un ataque inminente y decidió no alertar a las autoridades de seguridad— quedó expresamente negada por Netanyahu.

Qué sostiene la investigación de Haaretz

La investigación, basada según el diario en informes de mediadores y asesores, también reconstruye los contactos que Israel mantenía indirectamente con Hamas durante los meses previos al ataque.

De acuerdo con esa versión, Netanyahu había impulsado negociaciones indirectas con el grupo palestino para alcanzar un acuerdo económico y un intercambio limitado de prisioneros.

El pacto, según Haaretz, estaba cerca de concretarse, pero Netanyahu habría demorado su aprobación debido a las presiones políticas y a la controversia generada por su proyecto de reforma judicial.

Las negociaciones finalmente se estancaron. Según la investigación, Yahya Sinwar, entonces líder de Hamas, interrumpió los contactos y aceleró los preparativos para la ofensiva.

El ataque del 7 de octubre

El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque coordinado contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza. Sus combatientes ingresaron por tierra, mar y aire y atacaron comunidades, instalaciones militares y un festival de música.

La ofensiva dejó alrededor de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

El ataque desencadenó una ofensiva militar israelí de gran escala contra la Franja de Gaza y abrió un conflicto que posteriormente se extendió al ámbito regional.

La magnitud de la ofensiva generó desde entonces una fuerte discusión en Israel sobre las fallas de los servicios de inteligencia y seguridad y sobre la responsabilidad política del gobierno de Netanyahu.

La oposición volvió a cuestionar a Netanyahu

La publicación de Haaretz provocó nuevas críticas de dirigentes opositores al primer ministro.

Gadi Eisenkot, ex alto mando militar y uno de los principales rivales políticos de Netanyahu, sostuvo que el premier había recibido múltiples advertencias antes del 7 de octubre.

“Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inepto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

También se pronunció Naftali Bennett, ex primer ministro y candidato opositor, quien atribuyó a Netanyahu una “responsabilidad personal y directa” por las muertes provocadas durante el ataque.

“Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, afirmó Bennett.

Las nuevas acusaciones se producen además en plena campaña electoral israelí y reavivan uno de los principales debates políticos del país: qué información conocía el gobierno antes del 7 de octubre, qué hicieron las autoridades con esas advertencias y quiénes fueron responsables de las fallas que permitieron la incursión de Hamas.