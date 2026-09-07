De Loredo reiteró que será candidato a gobernador y propuso ideas para dirimir la interna opositora

Parece que falta mucho, pero para los dirigentes políticos falta poco para el momento en que tienen que tomar una decisión electoral en Córdoba. Las elecciones se van a adelantar, aunque no sabemos la fecha, que fijará el gobernador Martín Llaryora. ¿Habrá un candidato opositor, dos, tres?

Estoy trabajando para que haya uno solo y que nos toque ser a nosotros, por distintas razones. No hay fecha ni calendario. Hay ansiedad en el frente político. Me gustaría que lo tengamos resuelto, pero aún no. Marcos Juárez fue la elección de ayer y espero que nos sirva de advertencia de cómo, cuando nos dividimos, el peronismo puede ganar. La prioridad es advertir que son casi 30 años de peronismo en el gobierno, con saldo negativo. Eso tiene que ordenar las prioridades y dejar de lado intereses personales y egos. Cada uno tendrá su cuota de responsabilidad de por qué nos cuesta unirnos, yo también. Tenemos que estar juntos.

Yo tengo diferencias con Luis Juez y con La Libertad Avanza (LLA), pero también tengo coincidencias que tengo que priorizar. Somos actores distintos y creo que podemos ser complementarios. La vez pasada tenía pretensiones de ser candidato a gobernador. Creo que podríamos haberle ganado a Llaryora. Quise que no fuéramos divididos y apoyé a Luis Juez como gobernador. Él hizo un campañón, tiene mucha fuerza y energía, pero no nos alcanzó: perdió por muy poco. La pretensión que tengo no es un capricho. Somos muchos dirigentes en toda la provincia y ratificamos la idea de decirle a Córdoba cómo la queríamos gobernar. Propuse alternativas a los aliados.

¿Cuáles son las alternativas? ¿Una elección primaria, una interna abierta?

Propuse una primaria. La organización política la presenté. Sería súper realizable, barata y práctica. Yo salgo a la calle y la gente se para, me saluda, me alienta y me dice: “Estén juntos”. Veo que hay un pedido de un porcentaje grande de Córdoba que quiere que estemos juntos. Si tenemos la madurez de hacer participar a la gente, sin llevarle un problema, que no sea obligatorio, la gente participaría masivamente, escogiendo entre un dirigente de La Libertad Avanza, Juez o De Loredo, a quien cree que tiene que encabezar.

¿Se puede organizar?

De Sí, lo hicimos varias veces. Es mucho más práctico de lo que uno considera. Se solicitan escuelas, se buscan fiscales y se invita a la gente a participar.

Te pregunto como si me hubiese olvidado de que Argentina tuvo elecciones internas. El radicalismo es ejemplo; el peronismo alguna vez también lo hizo.

El caso más emblemático fue De la Rúa-Meijide. La gente participó masivamente y se resolvió. No escuché respuestas a esa propuesta. Es muy reciente. En breve le alcanzaremos formalmente otra idea: que busquemos consultoras serias que nos digan quién de los dirigentes garantiza de forma más categórica que el peronismo tenga un fin de ciclo. No tengo respuestas, pero soy esperanzado.

Lo que digo, sin acusar a nadie y desdramatizando, es que el frente no peronista que le dé a Córdoba una herramienta para terminar un ciclo no puede estar sometido a egos ni al interés nacional. Para nosotros hay dos prioridades.

¿Es decir, a la decisión de Milei?

De Te lo traduzco mejor: si integrara el Gobierno nacional, mi prioridad sería que Milei fuera reelecto. Lo dijo el propio Luis Juez: hay que evitar la dinámica de “no te metas en Casa Rosada, vos no te metas en las provincias”. Yo tengo una relación de afecto con Mauricio Macri, que no se vio motivado para hacer mucho para que estemos unidos.

Más bien favoreció el acuerdo con el peronismo de Córdoba, con (Juan) Schiaretti en particular.

Me parece un concepto que nos define: hay dos prioridades de la misma jerarquía. Una es que el peronismo, el kirchnerismo y el populismo no vuelvan a gobernar Argentina y que continuemos con un proceso difícil de estabilidad económica, baja de inflación y crecimiento, que es una prioridad uno. Pero tenemos otra prioridad de la misma jerarquía: que el peronismo termine con 30 años de gobierno en Córdoba.

Hay un riesgo, casi una descripción: uno ve que Córdoba recibe asistencia financiera de 400 mil millones de pesos extraordinarios. Otros distritos no amigos del Gobierno no lo reciben. Hay ministros que elogian a los ministros provinciales, como Caputo con Acosta o Monteoliva con Quinteros, que para mí es el peor ministro de la historia en materia de seguridad en la provincia de Córdoba, con casos estremecedores como Barrelier o "Cañito" Flores, que pintan la decadencia peronista.

¿Esto te hace pensar, Rodrigo, que el oficialismo nacional de Javier Milei tiene una preferencia por la continuidad de Llaryora en Córdoba?

No. Digo que la prioridad de gobernar Córdoba no puede estar subordinada al interés de una reelección nacional. La opinión será relevante.

No sólo la opinión, sino hacer una campaña por el candidato libertario o por el que defina apoyar LLA, o no hacerlo.

La gente no come vidrio. LLA tuvo una elección extraordinaria en Córdoba en la presidencial y en la legislativa. En lo local no se pudo transferir eso.

Sí, pero no es lo mismo un presidente que haga campaña por un candidato a gobernador apoyado por él que no lo haga.

No es lo mismo. Por eso estoy tratando de que estemos todos juntos con una elección clara para Córdoba.

No estás encontrando del otro lado, de parte de Gabriel Bornoroni, referente libertario acá.

Pero hay tiempo. Le tengo respeto y cariño. Gabriel hizo una tarea récord armando LLA en la provincia. Le toca conducir un bloque grande de diputados, con un importante perfil reformista, muchas de cuyas ideas comparto. Luis es un guerrero y una voz importante en Córdoba. Cuando haya fecha habrá un cronograma más claro.

Entre marzo y junio será la elección, aproximadamente.

Sí, pero puede ser después también, constitucionalmente. Estoy ocupado en mi actividad privada en la abogacía, porque ya no ocupo cargos públicos, y me reparto con esta pasión. Quiero hacer oposición al desastre del peronismo, pedir juicio político a Myrian Prunotto, que no está a la altura para ser vicegobernadora, que contrató a tipos condenados y tiene legisladores fantasmas.

El proceso de decadencia de Córdoba es brutal. Hay casos de homicidios y abusos de menores. La Legislatura pasó de ser una escribanía que no controlaba al Gobierno a ser un aguantadero de delincuentes. El proceso de deterioro es total. Soy oposición y me cuesta tener la posibilidad de contar las cosas que haríamos en materia de salud y economía y para reducir la burocracia.

¿Qué plazo tenés, si es que lo tenés, para tomar una decisión?

Seré candidato a gobernador. A lo sumo, estoy dispuesto, si me proponen un método, si la gente opina para discutir quién lidera, a ofrecerlo.

¿Qué harían ustedes como gobierno si llegan a ser gobierno? Si no se ponen de acuerdo para las candidaturas, ¿cómo lo harán para gobernar? ¿Tienen un equipo que trabaje?

Pasa siempre, son cosas distintas. Tenemos la expresión política con más despliegue territorial, pero trabajo con gente independiente que no está necesariamente en mi organización política. Con ellos estudiamos los temas y tenemos propuestas muy concretas.

Si tengo que resumir, hay dos aristas: reconocer el peso del Estado cordobés y la burocracia que se sedimentó en el tiempo, con más de 130 mil empleados públicos y 14 ministerios. Creemos que se puede hacer un ahorro burocrático total que permita bajar impuestos y mejorar salarios en áreas esenciales.

Proponemos gobernar con cinco ministerios: Educación, Salud, Seguridad, Gobierno y Economía. Proponemos eliminar el 100% de las agencias y nuclear todo en esos cinco ministerios. Que no haya ingresos en la administración del Estado si no es por concurso público.

El peronismo es un gobierno del hacer, en lo bueno y en lo malo, con una importante obra pública relevante y con sentido electoral. El presupuesto de Córdoba es de 12 billones de pesos y el de obra pública es casi el 10%. Milei dijo una verdad: la obra pública fue fuente de corrupción en los gobiernos de Argentina. Yo estoy en la idea de obra pública con prioridad. Estimamos que, en promedio, toda la obra pública del Gobierno de la provincia tiene sobreprecios que superan el 20%.

Si tenés un 10% destinado a obra pública y adentro tenés alguna que no es prioritaria, reduciendo burocracia y ministerios, eliminando agencias, que son otra de las fuentes desde donde se contrata sin control, no designando más empleados si no es con concurso público, privatizando Caminos de las Sierras, haciendo esa reforma administrativa, transparentando la obra pública y no haciendo obras que no son prioritarias por el momento, nuestros cálculos indican que eso permitiría bajar la alícuota de Ingresos Brutos y pagar mejores remuneraciones a servicios esenciales: policías, médicos, docentes y empleados del Poder Judicial, que cobran sueldos de miseria porque se gasta mucha plata innecesariamente.

¿Privatizarías el Banco de Córdoba y Epec?

De Loredo: Incorporaría capital privado. Argentina va de un péndulo. No soy amigo de posturas dogmáticas. Acompaño cosas que hace el Gobierno de Milei, que es pragmático en posturas como Malvinas o el Banco Central.

El problema con las empresas públicas es su uso político. Epec fue mal gerenciada y administrada. Que uno vaya a un modelo de participación privada con mayoría estatal, que se mantenga el interés público en la empresa del Estado pero cuya gerencia venga del sector y no venga un político a administrar algo que no conoce, me parece que es la salida.

Del 1 al 10, ¿qué tan cerca estás del 10 para un acuerdo para una lista de unidad?

¿Me dejás ser optimista? Ocho. Yo converso con el Gobierno nacional y le digo que le vendría bien al interés de la reelección de Milei que hagamos una elección contundente en Córdoba. Si vamos juntos, podemos hacer una elección de más de 50 puntos en la provincia. Fue la elección que hicimos con Juez cuando fuimos como senador y diputado. Hay un clima de época en Córdoba que amerita que eso suceda. Tengo encuestas que lo ratifican.

¿Recomendanos una película, serie o libro?

Estoy con menos tiempo. Estoy viendo una serie, pero leí ahora y recomiendo su relectura, que es tremendo, “Casa tomada”, de Julio Cortázar. Son diez minutos. Al final, él hace un mate en la cocina y le dice a Irene que se tienen que ir, que la casa está totalmente tomada.

En la década del 50 tuvo un componente nunca reconocido por Cortázar, que era el momento de la ocupación total del peronismo de Juan Domingo Perón, de comportamiento totalitario. Eso es el peronismo de Córdoba. Lo extraordinario del cuento está en la pasividad, el desasosiego con el que Irene acepta que le tomen la casa, tira la llave por la alcantarilla y se va.

Entrevista de Sergio Suppo.