Rosario presentó su primer taxi 100% eléctrico: "Es la forma de seguir adelante"

En un acto encabezado por el intendente Pablo Javkin y referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxi de Rosario (Catiltar), se presentó oficialmente el primer taxi 100% eléctrico de la ciudad. La presentación se dio en el marco de la adecuación del régimen de servicios de taxi aprobada en junio pasado por el Concejo Municipal, que habilita la incorporación de vehículos de cero emisiones.

Según se explicó, la medida responde a dos demandas centrales: por un lado, la creciente necesidad de reducir el impacto ambiental; por el otro, el reclamo histórico de los taxistas para bajar los costos de operación.

José Iantosca, representante de Catiltar, se mostró visiblemente emocionado en Cadena 3 Rosario tras la presentación. “Siempre apostamos al servicio público legal, al transporte público de taxis. Creemos que es la mejor forma de movilizarse en la ciudad”, afirmó. Y agregó: “La manera de reducir costos es teniendo un auto eléctrico. No gasta combustible, no paga patentes, tiene unas 350 piezas menos que un auto a combustión. En la lucha por la sustentabilidad, tenemos que ser los primeros”.

El modelo presentado cuenta con una autonomía de 385 kilómetros por carga completa. Según detalló el referente taxista, el tiempo de recarga varía según el punto de conexión: de 5 a 6 horas en el hogar con el cargador provisto por la empresa, y aproximadamente 40 minutos en estaciones de servicio de carga rápida. El representante gremial recomendó la carga domiciliaria como la opción más económica para los conductores.

Desde el municipio y el sector coincidieron en que este es solo el comienzo. Ya hay otros 10 taxis eléctricos en proceso de adjudicación para salir a las calles en las próximas semanas, y otros 15 proyectos en etapa de estudio para su aprobación final. Además, se informó que ya circula un remís híbrido habilitado oficialmente.

El intendente Javkin, presente en el acto, celebró el avance y destacó el trabajo conjunto con el sector privado. No obstante, desde Catiltar reconocieron que el cambio también exige una adaptación en la infraestructura urbana. “Hablamos de mayores instalaciones de estaciones de carga”, admitió Tosca, aunque confió en que la red irá creciendo a la par de la flota eléctrica.

Por ahora, el primer taxi amarillo y negro completamente eléctrico ya recorre las calles de Rosario, y el gremio espera que en pocos meses sean decenas los que se sumen al servicio. “Tenemos que ser los primeros en decir ‘acá estamos, esta es la forma de seguir adelante’”, cerró Iantosca.

Informe de Agostina Meneghetti.