Punto por punto: cómo son los nuevos créditos de hasta $100 millones para comprar autos

El Banco Nación puso en marcha este lunes una versión ampliada de su programa "+Autos con BNA", que suma créditos ajustables por UVA a la tradicional línea a tasa fija.

La propuesta permite financiar la compra de vehículos 0KM y usados con montos de hasta $100 millones por persona, cubriendo hasta el 100% del valor de la unidad sin la exigencia de constituir una prenda sobre el automóvil.

Características principales del programa

Monto máximo: hasta $100 millones por persona.

Cobertura: hasta el 100% del valor del vehículo (alcanza a automóviles, pick-ups y utilitarios).

Unidades usadas: se admiten vehículos con una antigüedad de hasta 10 años.

Garantía: no requiere constituir prenda sobre el vehículo, lo que simplifica la operatoria.

Gestión: trámite online a través de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, presentando únicamente el DNI (sujeto a evaluación crediticia).

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Esquema de tasas de interés

Crédito UVA para clientes con haberes o jubilaciones en BNA: UVA + 19% TNA.

Crédito UVA para el resto de los clientes: UVA + 25% TNA.

Crédito en pesos a tasa fija para clientes con haberes o jubilaciones en BNA: 36% TNA.

Crédito en pesos a tasa fija para el resto de los clientes: 46% TNA.

Modalidad UVA vs. Tasa fija: plazos y cuotas de referencia

Plazos: la alternativa UVA ofrece plazos de entre 12 y 60 meses. En tanto, la línea tradicional a tasa fija permite extender la financiación hasta en 72 meses.

Ajuste: el capital del crédito UVA se actualiza por la evolución del índice correspondiente, permitiendo una cuota inicial más baja en comparación con la tasa fija.

Cuota inicial orientativa para un crédito de $10 millones a 60 meses:

Cliente sueldo/jubilado BNA: $292.656 con opción UVA frente a $424.330 de la tasa fija.

Cliente general (sin haberes en BNA): $343.333 con opción UVA frente a $508.664 de la tasa fija.

Afectación de ingresos y tope por salarios

Límite de cuota en UVA: la cuota puede representar como máximo hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante.

Límite de cuota en Tasa Fija: los clientes con haberes en BNA pueden afectar hasta el 35% de sus ingresos, mientras que para el resto de los usuarios el tope es del 30%.

Protección salarial opcional: la financiación en UVA permite incorporar una prima adicional de 1 punto porcentual anual para fijar un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esto brinda previsibilidad frente a la inflación, sin discontinuar la actualización del capital adeudado.