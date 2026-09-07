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Racing sigue en crisis: perdió en la última con Atlético Tucumán y está último en su zona

Fue 2-1 en el Cilindro de Avellaneda. Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez anotaron para "El Decano". Leonel Pérez, para "La Academia", que suma apenas cinco puntos y se retiró entre silbidos.

07/09/2026 | 10:07Redacción Cadena 3

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FOTO: "La Academia", con camiseta alternativa, no pudo con "El Decano" (Foto: @RacingClub)

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Racing profundizó su mal momento en el Torneo Clausura. "La Academia" perdió 2-1 ante Atlético Tucumán este domingo en el Cilindro de Avellaneda y quedó última en su zona.

El conjunto tucumano se puso en ventaja con un gol de Lautaro Godoy, mientras que Leonel Pérez marcó el empate para el equipo local.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la igualdad, Ramiro Ruiz Rodríguez apareció para darle el triunfo al Decano y sentenciar el 2-1.

Con esta derrota, Racing permanece con cinco puntos y continúa en el último lugar de su zona. El equipo se retiró del Cilindro entre silbidos de sus hinchas, en una nueva jornada negativa para la Academia.

Atlético Tucumán, en tanto, se llevó tres puntos importantes de Avellaneda y agravó el presente de Racing.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Racing? Racing perdió 2-1 ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura.

¿Quiénes anotaron los goles? Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez marcaron para Atlético Tucumán, mientras que Leonel Pérez anotó para Racing.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó el domingo.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el Cilindro de Avellaneda.

¿Por qué es importante esta derrota para Racing? Con esta derrota, Racing quedó en el último lugar de su zona con solo cinco puntos.

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