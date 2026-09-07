Racing sigue en crisis: perdió en la última con Atlético Tucumán y está último en su zona

FOTO: "La Academia", con camiseta alternativa, no pudo con "El Decano" (Foto: @RacingClub)

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Racing profundizó su mal momento en el Torneo Clausura. "La Academia" perdió 2-1 ante Atlético Tucumán este domingo en el Cilindro de Avellaneda y quedó última en su zona.

El conjunto tucumano se puso en ventaja con un gol de Lautaro Godoy, mientras que Leonel Pérez marcó el empate para el equipo local.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la igualdad, Ramiro Ruiz Rodríguez apareció para darle el triunfo al Decano y sentenciar el 2-1.

Con esta derrota, Racing permanece con cinco puntos y continúa en el último lugar de su zona. El equipo se retiró del Cilindro entre silbidos de sus hinchas, en una nueva jornada negativa para la Academia.

Atlético Tucumán, en tanto, se llevó tres puntos importantes de Avellaneda y agravó el presente de Racing.